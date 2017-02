3 formas de encontrar el amor antes de San Valentín

San Valentín o Día de los Enamorados se celebra anualmente el 14 de febrero y si bien es una de las fechas más señaladas del año y también muy añorada y querida por muchas personas, la jornada se posiciona también como una de las más odiadas, cuyos ‘haters’ suelen ser mayoritariamente personas solteras. Esto empeora si una persona no tiene pareja pero todo alrededor de su entorno gira en función de eso, amigos con pareja, hermanos con pareja, películas románticas en el cine y en la televisión, parejas en la calle, en fin, amor por todos lados, pero amor que no parece haberle alcanzado a él o ella. La realidad es que el amor es muy escurridizo, pero quizá es que no has puesto todo tu empeño en encontrarlo. Como no queremos que pases este San Valentín en soledad, a continuación vamos a darte algunos consejos para encuentres a tu media naranja, y no, no pienses que a tu media naranja la exprimieron y la hicieron zumo, existe y la encontrarás. ¡Toma nota!

1. Prueba los servicios de citas

Con el avance tecnológico conocer a gente hoy en día está al alcance de tu móvil, ya que existen numerosas plataformas y aplicaciones para conocer gente, por lo que la timidez o el no ser una persona muy sociable que salga continuamente de noche ya no es una excusa. Suelen ser servicios gratuitos y si no puedes beneficiarte de los cupones de descuento en servicios de citas de Descuentos Ideal con los que buscar y encontrar pareja no supondrá ningún gasto extra a tu bolsillo. En estas plataformas te registras, describes tu personalidad, gustos, aficiones y aspecto físico, y a partir de tu perfil puedes conocer numerosas personas, que si bien no llegan a convertirse en una pareja, seguro que al menos sí sacáis una bonita amistad. Sobre todo da una oportunidad y no juzgues solo por la foto de perfil.

2. Practica un nuevo hobby

Apuntarte a un curso, a una actividad, hacer voluntariado, aprender idiomas… Hay una gran variedad de planes que puedes hacer para salir de la rutina y sobre todo para conocer gente. Aunque dicen que los polos opuestos se atraen, también es importante que tú y tu chico o chica tengáis algo en común, por lo que quién sabe si apuntarte a ese taller de pintura que tanto te interesaba puede ser una oportunidad perfecta para encontrar al amor de tu vida. Hacer deporte o apuntarte al gimnasio también es otra buena opción, ya que según un estudio un 20% de las parejas actuales se conocen en gimnasios.

3. Acude a eventos sociales

Al más puro estilo de una película norteamericana, desde hoy hasta el próximo martes debes acudir a todo evento social al que te inviten. ¡Deja atrás la timidez! Los eventos sociales y salidas con amigos son un momento perfecto para flirtear con alguien, lo cual no significa que este o esta vaya a ser el amor de tu vida, pero oye por algo se empieza. Si dices ‘no’ a la primera de cambio tendrás muy difícil encontrar alguien con quien compartir tu vida, puesto que el amor se busca pero llega cuando menos lo esperas, no hay que ser tan selectivo. Salir con gente que está fuera de tu prototipo puede abrir las puertas a una relación de pareja interesante, ya que al menos te sorprenderá.

Independientemente de estos tres métodos, te recomendamos que si ahora mismo te sientes a gusto con la soltería, sigue así, no fuerces algo por el qué dirán o por tener compañía en San Valentín, ya te llegará. Eso sí, sea como sea no caigas en el error de contactar con tu ex, ERROR.