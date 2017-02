Compra tus regalos de San Valentín en la Redoute con un 70% de descuento

¿Ya has comprado todo lo que ansiabas en las rebajas? ¿No? No te preocupes, aún tienes tiempo, ya que algunas marcas, como por ejemplo La Redoute, han ampliado el periodo de precios reducidos hasta finales de febrero. Sí, no es ninguna broma, solo tienes que fijarte en los cupones de descuentos de La Redoute en rebajas para comprobarlo. ¿Sorprendido?

Con esta ampliación la empresa pretende también que numerosas personas adquieran sus regalos para San Valentín con precios especiales que no supongan un duro golpe al bolsillo, dado que aún muchas personas experimentan la resaca de las compras navideñas.

La Redoute es una empresa de moda que lleva más de 20 años en España y que se caracteriza por comercializar ropa muy diversa, así como una gran variedad de artículos de decoración, todo con el objetivo de crear un estilo propio y original para cada uno de sus clientes de forma que con él derrochen personalidad, libertad y autenticidad.

Con estos cupones de descuento especiales con motivo de las rebajas podrás conseguir hasta 35 euros menos en tus compras, hasta el 70 % de descuento en una amplia gama de productos, artículos a mitad de precio, promociones exclusivas de 2x1 y 3x2, regalos gratis al comprar en la web y mucho más, así que aprovéchalos ya, ¡y ahorra!

Algunos de los productos que puedes conseguir aún en rebajas son:

- Zapato de tacón de piel con detalle de borla por 37,49 euros.

- Sudadera con cremallera y forro de pelo para niños de 5 a 10 años por 20,99 euros.

- Vestido de manga larga de tela vaquera para niña de 10 a 13 años por 15 euros.

- Blusa femenina con detalle de encaje por 19,99 euros.

- La mejor decoración para tu hogar puede ser un excelente candelabro de metal y cristal por 10 euros o una lámpara de sobremesa Zelma con forma de tetera por 130 euros.

- Chaqueta de punto abotonada para hombre por 40 euros.

- Mono-pantalón de chica por 41,99 euros.

- Chaqueta blazer con motivo de espigas para hombre por 95 euros.