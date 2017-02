3 alternativas para pasar San Valentín

La semana que viene es San Valentín, un día perfecto para pasarlo con tu chico o chica o para decirle lo que sientes a esa persona que te quita el sueño. Si bien este día suele caracterizarse por dar regalos al más puro estilo Navidad, regalar cajas de bombones, ramos de flores y colgantes es todo un clásico, que aunque no está mal, pierde todo el romanticismo cuando el 90% de los enamorados lo hacen. Nosotros te proponemos que inviertas ese dinero en algún plan o actividad que podáis disfrutar ambos, una experiencia mutua que os llene de placer, adrenalina y en definitiva de diversión. Hay muchas alternativas por las que te puedes decantar para sorprender a tu media naranja, pero a continuación te damos algunos consejos para que no falles este San Valentín con un toque de modernidad y originalidad. Además, todas las alternativas que te vamos a recomendar las puedes poner en marcha a un precio más barato gracias a los cupones de descuentos en cajas de experiencias de Descuentos Ideal. ¿Quieres saber cuáles son las mejores para este Día de los Enamorados? ¡Toma nota!

1. Surcad los cielos en un ultraligero

Si la adrenalina es una de vuestras pasiones entonces sin duda debéis vivir una auténtica experiencia que signifique toda una aventura y que sea sobre todo, emocionante. ¿Qué tal sobrevolar Madrid u otra ciudad de España a borde de un ultraligero? Con este plan podréis descubrir el país desde otra perspectiva, desde las alturas. Además, si te estás preguntando cómo vas a pilotarlo si ni siquiera sabes conducir un coche aún, no te preocupes en absoluto, ya que aunque existe la posibilidad de que seáis vosotros mismos los que pilotéis, podéis disfrutar del agradable viaje mientras lleva el avión un piloto profesional. Ves, no hay excusas. ¡Echad a volar, vuestro amor llegará a lo más alto!

2. Respirad naturaleza en una casa rural

Si queréis alejaros del día a día, el ajetreo de la ciudad, los problemas, la familia, los amigos y en general de todo vuestro entorno rutinario, entonces sin duda el mejor plan es acudir a una casa rural a disfrutar de unos cuantos días de paz, tranquilidad y la soledad de vuestro amor. Quien dice una casa rural dice cualquier lugar campestre con encanto, como una posada, una masía, una hospedería o una hacienda. Completad la aventura rural con un paseo a bordo de un par de caballos con los que cabalguéis hasta llegar a una zona perfecta para apreciar el atardecer o por qué no, salid a acampar durante la noche para ser testigos de cómo las estrellas realizan el trabajo nocturno de iluminar el cielo con su brillo. Volveréis totalmente renovados y conviviréis lejos del ruido y del bullicio.

3. Cenad en un italiano

No es que tengamos predilección por los restaurantes italianos, pero no cabe duda de que son restaurantes muy románticos y si no solo tienes que volverte a ver ‘La Dama y el Vagabundo’ de Disney. ¿Te acuerdas de Golfo y Reina compartiendo un plato de espaguetis con albóndigas? Este es un buen platillo para degustar en este día en el que Cupido está más ocupado que nunca. Otros platillos típicos de la gastronomía italiana que pueden ser buenas opciones es una pizza con forma de corazón o un plato de raviolis rellenos de carne. Completad la cena con una buena tarta de queso, postre estrella para los enamorados, un espectáculo musical o una visita al cine, por supuesto para ver alguna película romántica como ‘La La Land’ o ‘Passengers’. ¡Planazo!

¿Te ha gustado alguno de estos planes? ¡Cuéntanos qué harás en San Valentín!