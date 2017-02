3 aceites con los que alargarás tus pestañas

Bien es sabido que algunas veces en esta vida añoramos lo que no tenemos, lo cual no significa que sea algo que no podemos conseguir. Por ejemplo el mundo de la belleza trata continuamente de buscar alternativas que nos permitan conseguir eso que deseamos, facilitándonos su consecución a través de numerosos productos cosméticos. ¿Unos labios más gruesos? ¿Una piel sin imperfecciones? ¿Una mirada más penetrante con unas pestañas de vértigo? Todo es posible. Precisamente este último es un objetivo que numerosas chicas ansían, unas pestañas largas y frondosas que potencien su mirada día tras día. Pues si ese es uno de tus mayores deseos, hoy estás de suerte, ya que nos hemos propuesto satisfacerlo y vamos a contarte una buena alternativa mediante la que puedes obtener esas pestañas largas de ensueño que ansías. No vamos a hablarte de alargadores artificiales ni de productos ultra revolucionarios, no, hoy vamos a contarte cómo puedes alargar tus pestañas a partir del uso de aceites naturales, los cuales puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en aceites de Belleza Ideal. Solo tienes que aplicarte unas cuantas gotas en tus pestañas como si las estuvieras limpiando y poco a poco irán creciendo ¿Te animas a conocer cuáles son estos aceites? ¡Toma nota!

1. Aceite de oliva

El aceite de oliva lo tienes totalmente a mano, ya que seguro que en casa tienes alguna botella. Este aceite es beneficioso de cara a aumentar el grosor y la longitud de tus pestañas debido a que contiene numerosos ácidos grasos que favorecen la regeneración capilar. Para probarlo solo tienes que colocar unas cuantas gotas de aceite de oliva en una cuchara. Después coge un algodón y ve mojándolo en la cuchara poco a poco. Deja que se seque un poco y cuando no chorree, comienza a pasar este algodón en tus pestañas de abajo hacia arriba. No obstante, no solo sirve con esta aplicación, puesto que si quieres que funcione deberás dejarlo toda la noche actuando sobe tus pestañas. Te recomendamos que lo hagas justo antes de dormir, al día siguiente comenzarás a observar los resultados.

2. Aceite de ricino

El aceite de ricino, además de ser muy beneficioso como laxante natural, es otro potente aliado para alargar tus pestañas. Esto se debe a sus propiedades regeneradoras y fortalecedoras, lo que incrementará el grosor de tus pestañas y también les dará fuerza para que no se caigan con facilidad. Si quieres beneficiarte de las propiedades de este aceite puedes comprar un sérum hecho a base de él o bien adquirir un cosmético natural. El método de aplicación es diferente al del aceite de oliva, ya que esta vez deberás empapar un cepillo de dientes de cerdas suaves y poco a poco aplicarlo sobre tus pestañas como si se tratara de un rímel.

3. Aceite de almendras

Nuestro último recomendado es el aceite de almendras, que evidentemente se obtiene del almendro. Es rico en vitaminas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9 y E, por lo que es muy útil de cara a aumentar la longitud de las pestañas, así como también para prevenir la aparición de arrugas, estrías, e hidratar la piel y el cabello entre otras. Se aplica de igual forma que el aceite de ricino.

Ninguno de estos aceites es milagroso, es decir, si quieres conseguir resultados deberás utilizarlos constantemente