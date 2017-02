3 regalos en moda para chicas para este San Valentín

Queda poco más de una semana para que llegue San Valentín, un día en el que numerosas parejas se declaran su amor y una jornada en la que también se forman otras relaciones amorosas, ya que son muchos los que esperan a este día para contarle todo lo que sienten a la otra persona. En esta fecha es muy normal entre enamorados darse algún regalo o disfrutar de alguna experiencia juntos. ¿Ya has comprado el regalo para tu chica? Regalar es difícil, aunque si conoces a la otra persona puede resultarte algo más sencillo. No obstante, a veces una ayudita no viene mal, así que vamos a dártela, según un estudio, el sector textil, el tecnológico y el de restauración son los grandes beneficiados con este día en el que el amor fluye por todas partes. ¿Habías pensado en estas opciones? Si no tienes ni idea de qué regalar, a continuación vamos a recomendarte algunos artículos relacionados con el sector textil que pueden ser un acierto en San Valentín para regalar a chicas, los cuales además puedes conseguir a buen precio si te beneficias de los cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. Bolsos

Si hay un complemento útil en esta vida ese es sin duda un buen bolso, ya que además de aportar un toque extra a su ‘outfit’ diario, le permitirá guardar y llevar con ella todos sus accesorios favoritos, el móvil, la cartera, cosméticos, e incluso algunos son tan grandes que incluso pueden albergar portátiles o tablets. Si quieres que el bolso sea ante todo especial, puedes decantarte por comprarle alguno que tenga algún motivo que recuerde esta fecha tan especial como un corazón, lentejuelas o que sea de color rojo. También puedes decantarte por el clásico bolso con la palabra ‘Love’. Si quieres que el regalo le sorprenda coloca dentro un objeto que recuerde la relación de ambos o un osito de peluche, ¡le encantará!

2. Hooties

Sin duda la sensación de la temporada, el calzado del año y también la novedad, así que no dudes en regalárselos por San Valentín. Son unos zapatos muy parecidos a los de la típica abuela pero que se han quedado a medio camino de convertirse en una bota o en un tacón, y por tanto son un fantástico híbrido que lucirá la mayoría en sus pies. La principal diferencia con respecto a los zapatos de la abuela reside en que esta vez la forma es más estructurada y también en que no es un calzado plano, puesto que todos los modelos lanzados y mostrados en las últimas pasarelas dejan patente que son zapatos con tacón. Suelen tener un empeine bajo y un escote en pico con un tacón medio no muy alto. Además, son de piel y los podrás encontrar con todo tipo de tonos, aunque destacarán los dorados, los plateados y los oscuros, así como también con gran variedad de detalles, desde estampados hasta purpurina pasando por bordados, terciopelo e incluso piel escamada.

3. Petos

Especialmente ahora en esta temporada 2017 vamos a ver petos por la calle hasta hartarnos, y es que han regresado de los 90 con firmeza y con ganas de convertirse en la prenda estrella, tanto para ellos como para ellas. Te recomendamos uno en color negro para combinarlo con camisas, ‘crop-tops’, camisetas marineras y por supuesto unas buenas sneakers o zapatillas sport. Este regalo es perfecto si es una auténtica apasionada de la moda, ya que es una prenda ‘must have’ de este año que podrá combinar en decenas de ‘outfits’.