El uso de plantas medicinales es algo cada vez más frecuente, no solo porque numerosos productos cosméticos están hechos a base de ellas, sino porque sus propiedades naturales los posicionan como remedios muy útiles de cara a paliar diversos malestares, desde un problema relacionado con el estómago hasta problemas derivados de la apariencia de la piel. Si bien el uso de estas plantas no debe tomarse como un sustituto de los diagnósticos que pueda emitir un doctor o del tratamiento que nos puedan indicar, a veces algunas de ellas, como por ejemplo la manzanilla puede ayudarnos a reducir el malestar derivado de algunos problemas e incluso algunas veces puede librarnos de ellos totalmente. Precisamente esta planta, la cual puedes consumir mediante infusión o a base de productos cosméticos, como los que puedes encontrar beneficiándote de las ofertas en productos de manzanilla de Belleza Ideal, no solo puede aliviar una indigestión, sino que incluso facilita la conciliación del sueño y la buena salud y apariencia de la piel. ¿Quieres saber más? A continuación te contamos por qué es beneficiosa la manzanilla, toma nota de estos 4 motivos.

1. Funciona como un tinte natural

Si estabas deseando que tu cabello se aclarara, pero te echaba para atrás eso de ir a la peluquería a aplicarte un tinte, estás de suerte, ya que la manzanilla es una excelente planta medicinal que puede funcionar como un tinte natural para tu cabello. Esto se debe a que al ser diluida en agua libera pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno, lo que se traduce en un mayor aclarado del color del cabello. Funciona muy bien también para decoloraciones, así que no dudes en probarlo. Solo tienes que verter un poco en agua y después aplicar la mezcla sobre tu cabello. También puedes optar por los champuses de manzanilla para disfrutar de este beneficio.

2. Es un buen regenerante

La manzanilla también es un eficiente regenerante cutáneo, puesto que promueve la regeneración celular y ayuda a suavizar la piel. A raíz de este beneficio es que numerosas marcas cosméticas optan por esta planta para elaborar sus cremas, la mayoría anti arrugas, puesto que también ayuda a reducir la cantidad de imperfecciones en el rostro. Por último la manzanilla también suele ser muy útil de cara a retirar el maquillaje del rostro debido a su gran efecto limpiador y calmante.

3. Relajante muscular

Una infusión de manzanilla o aplicar manzanilla sobre los músculos a partir de una crema o gel es especialmente útil si hemos sufrido algún desgarro, puesto que aumenta los niveles de glicina, una sustancia que ejerce la función de relajante muscular y que calma los dolores. Precisamente por esto también es muy útil para combatir los dolores menstruales.

4. Muy beneficiosa para el organismo

Además de estos beneficios que son más apreciables desde el exterior, la manzanilla también es muy útil para mejorar nuestro organismo de numerosas formas. Su consumo aumenta los niveles de polifenoles en la sangre, que ayuda a combatir las bacterias. También es útil para conciliar el sueño, ya que su sustancia química llamada Chrysin ayuda a dormir profundamente. Por otro lado, podría reducir el azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2, según algunas investigaciones. Además, tiene colina, un nutriente que protege al hígado de la acumulación de grasa y ayuda a eliminarla de la sangre, bajando el colesterol. Finalmente otras investigaciones aseguran que reduce los síntomas derivados de un problema de ansiedad y que contiene apigenina, una sustancia que puede bloquear la capacidad de las células cancerígenas de vivir más tiempo e incluso detener su propagación.