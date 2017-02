ASOS destaca sus últimas semanas de rebajas con un 70% de descuento

A las rebajas le quedan muy poquitas semanas de vida, pero eso no es motivo para no adquirir esos productos que siempre deseaste a un precio más barato justo ahora en su recta final. ASOS es consciente de que tras el periodo navideño numerosas personas no pueden hacer frente a nuevas compras, pero en cambio con la llegada del nuevo mes sí y por ello ha ampliado sus rebajas hasta finales de febrero, tal y como reflejan los cupones de descuentos de Asos en rebajas que te traemos en exclusiva. ¿Ya los has aprovechado?

Adelántate a San Valentín y cómprale un regalo a esa persona especial, date un caprichito de principio de mes o simplemente consigue todos los productos que has estado deseando todo el año. ¡Tú decides!

La empresa de moda es un comercio online global que ofrece más de 50.000 líneas de productos de marca propia y externas de mujer, hombre, calzado, accesorios, bisutería y belleza. ASOS cuenta con páginas web para varios puntos del mundo y realiza igualmente envíos a más de 190 países desde su almacén central de distribución en Reino Unido.

ASOS ha realizado numerosas propuestas en los últimos días para satisfacer el gusto de todos sus clientes durante estas rebajas y así con los cupones anteriormente mencionados podrás conseguir una gran cantidad de ventajas; devolución gratis desde la página web; compras a través de la APP con descuentos; envío gratuito; 50% de descuento en numerosos productos señalados; 70% de descuento en accesorios y complementos; 10% extra de descuento en diversos artículos y prendas si eres estudiante, 15 % en compras online y mucho más.

El sector textil y el informático fueron los grandes beneficiados de la campaña de compras derivada de la Navidad, por lo que es normal que de nuevo hayan sido los dos ámbitos que más han apostado por este periodo de compras con precios reducidos.

Algunos de los artículos que puedes conseguir ya con estas rebajas son los siguientes:

- En el caso de los chicos, zapatillas de deporte en color hueso claro Air Huarache Run Ultra de Nike por 97,49 euros.

- El mejor calzado son unas botas Bouncer de New Look, y más a un precio como 23,99 euros.

- La decoración también tiene su espacio en ASOS, luces de diseño de bola de discoteca brillante de Talking Tables por 12,99 euros.

- 30% de descuento en marcas como St. Tropez, Monki y Tommy Hilfiger.

- Para los amantes del maquillaje, set de brochas de maquillaje profesional de NYX por 27,99 euros.

- Las chicas ya tienen atuendo con un minivestido de manga larga con parte delantera en V y abertura de Club L por solo 26,99 euros.

- ¿Buscas un regalo para mamá? Monedero de cuero metalizado en gris metálico Caribou de Whistles por 27,49 euros.