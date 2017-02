Los destinos turísticos más solicitados en San Valentín

Cada vez va quedando menos para que llegue San Valentín, una jornada en la que numerosas personas tienen la suerte de celebrar junto a sus parejas el amor que se profesan y también un día en el que surgen nuevas relaciones amorosas, ya que son muchos los que esperan a este día para declararse con la típica cena o unos ricos chocolates. Viajar alrededor del mundo o descubrir algún punto de la geografía mundial también suele ser un buen plan de cara a celebrar esta jornada, por lo que muchas compañías de viajes y vuelos ya se encuentran elaborando las propuestas perfectas para este año. Si habías pensando en viajar junto a tu chico o chica pero no tenías muy claro cuáles eran los destinos perfectos para viajar en San Valentín, no te preocupes, ya que en base a varias agencias y páginas de viajes hemos elaborado un pequeño ranking con aquellos destinos turísticos más solicitados en este día en el que Cupido tiene mucho trabajo. Además, tu vuelo puede salirte ahora algo más barato, ya que puedes beneficiarte de los cupones de descuentos en vuelos de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece? ¿Ya estás haciendo la maleta? Antes toma nota de los destinos ‘top’ para este día.

1. San Francisco

Es uno de los destinos más aclamados en San Valentín gracias a la cantidad de actividades que se pueden realizar allí. Además, San Francisco se caracteriza por poseer la comunidad LGTB más numerosa del mundo y está considerado un auténtico ejemplo de tolerancia y paz. Algunos de los planes que no puedes dejar de hacer en esta ciudad de los Estados Unidos es cenar en alguno de sus restaurantes, como el Top of the Mark, famoso porque numerosas parejas celebran allí su boda o realizan citas con las personas de las que están enamorados y enamoradas, apreciar las vistas de la ciudad desde el imponente Golden Gate al atardecer o al amanecer, pasear por las calles de La Bahía y comprar algún que otro souvenir en sus mercadillos ambulantes, y por supuesto, visitar alguno de sus numerosos monumentos. Sin duda un destino muy completo que satisfará todas vuestras expectativas este San Valentín.

2. Praga

Praga es el destino preferido por los españoles para celebrar San Valentín, o al menos así lleva siéndolo numerosos años consecutivos. De Praga pueden atraerte muchas cosas, pero su ineludible historia y su mágico casco histórico, así como también la tranquilidad que se respira en el ambiente, son algunas de las bazas que llevan a los enamorados a decantarse por este lugar para pasear su amor en este famoso día. Algunos de los planes que no puedes dejar de hacer en la ciudad checa son pasear a orillas del río Moldava mientras cenáis bajo las estrellas, cruzar el famoso Puente de Carlos o caminar por la fortaleza medieval, entre otras actividades. Se trata de un destino mágico con más de 10 siglos de historia, considerada en gran parte Patrimonio de la Humanidad desde hace 20 años y en el que podréis satisfacer ante todo vuestras inquietudes culturales e históricas, dada la gran variedad de monumentos existentes en la zona.

3. París

Aunque es un cliché, la realidad es así, la ‘Ciudad del Amor’, París, es uno de los destinos turísticos más solicitados en San Valentín. Desde luego razones no le faltan, la Torre Eiffel recibe la visita en este día de numerosas personas deseosas de cenar en alguno de sus restaurantes y declarar su amor o realizarse una fotografía en la planta más alta del edificio. Además, sus calles, plazas y edificios invitan al romanticismo, ya que en París se han inspirado grandes historias de amor. Pasear en Bateau Mouche por el río Sena, visitar la Catedral de Notre Dame, caminar por los Campos Elíseos, apreciar la majestuosidad de la Basílica del Sacré Coeur, acudir a un espectáculo en el Moulin Rouge o disfrutar de un rico almuerzo junto al Arco de Triunfo, son algunos de los planes de este destino inolvidable que año tras año se cuela en el ranking de los destinos más solicitados en San Valentín.