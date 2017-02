3 suplementos para mejorar la vida de tus mascotas

Tener un animal en casa no es ningún juego, ya sea un perro, un gato, una cobaya o un hámster, debemos de tratar de hacer su vida lo más fácil y sana posible, cuidándolos como si se tratara de una persona más que tenemos en nuestro hogar, un miembro más de la familia. Al igual que los seres humanos, los animales no dejan de ser seres vivos, por lo que su calidad de vida se puede ver mermada por diversos factores, el pelo y la piel envejece, los cartílagos se deterioran, pierden energía poco a poco, etc. Sin embargo, además de acudir con regularidad al veterinario, existen otras alternativas que también pueden ayudarte de cara a asegurar una buena calidad de vida de tus mascotas, como por ejemplo los suplementos nutricionales, los cuales los puedes encontrar a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en suplementos nutricionales para animales de Descuentos Ideal. Estos suplementos son un apoyo importante y suelen ser de alta calidad y confianza, por lo que cubren perfectamente todas las necesidades de esos pequeños amiguitos que tenemos en casa. Además, se pueden suministrar solos o mezclados con su dieta normal, ya que son comprimidos. ¿Quieres saber cuáles son los mejores? ¡Toma nota porque te lo contamos todo!

1. Glucosamina

Normalmente son comprimidos que incluyen unos 700mg de glucosamina y 445 mg de condroitina y están especialmente indicados para mejorar la salud de las articulaciones de perros y gatos. Además, también es rica en vitamina C, un componente vital para mantener y reforzar diariamente el cartílago en las articulaciones de las mascotas, especialmente cuando envejecen. Algunos clientes que la han probado con sus mascotas aseguran que mejora los huesos de los animales incluso si han sufrido algunas fracturas. Puedes mezclarlos con su dieta normal y el animal apenas notará la diferencia.

2. Aceite de hígado de bacalao

Aunque el nombre no parece a priori precisamente apetecible, este suplemento nutricional también es muy beneficioso para gatos y perros. Este tipo de aceite es un ácido graso esencial que incluye vitamina A y D, teniendo como principal función favorecer la salud del corazón de nuestros animales y también fortalecer y mejorar sus articulaciones. Normalmente se componen de 550mg, pero con una dosis diaria es suficiente. Este suplemento está diseñado cuidadosamente y provee los niveles aptos de ácidos grasos esenciales en cada cápsula para ofrecer un refuerzo diario para la salud del corazón y de las articulaciones.

3. Valeriana

A veces nuestras mascotas experimentan situaciones de estrés y ansiedad o sufren dificultades para adaptarse a diversas situaciones como una nueva casa, nuevos compañeros y miembros de la familia, nuevas dietas, el clima, etc. Por ello, un suplemento nutricional a base de valeriana, manzanilla, jengibre, lúpulo y genciana puede producir numerosos beneficios de cara a paliar el estrés, la ansiedad y el nerviosismo en nuestros pequeños amiguitos. Este complemento nutricional calmará su comportamiento y lo relajará de forma natural y sin experimentar ningún riesgo. Se trata de comprimidos calmantes a base de extractos herbales.

No obstante, antes de dar a tu mascota cualquiera de estos suplementos nutricionales recuerda consultar con un veterinario su caso específico por si el consumo de estos complementos está totalmente contraindicado.