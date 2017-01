4 remedios para eliminar la grasa del cabello

Los amantes del cuidado estético deben enfrentarse a diario a numerosos problemas, la correcta hidratación, limpieza y exfoliación de la piel, el seguimiento de una dieta estricta, el mantenimiento de sus uñas en perfecto estado, y claro, el cabello no es ajeno a este cuidado. Precisamente este es uno de los que más problemas da, ya que domarlo o conseguir que su apariencia sea impoluta puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza principalmente por un mal, el exceso de grasa. El cabello graso no solo se debe a un problema derivado del tipo de piel o de la genética, ya que el propio cabello se va ensuciando a lo largo del día, lo que aumenta su oleosidad, al igual que la falta de lavado y el uso excesivo de cosméticos capilares. Si bien hay champús específicos que ayudan a regular la grasa del cuero cabelludo, como los que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en champús anti grasa de Belleza Ideal, también hay ciertos trucos que puedes poner en práctica para eliminar la grasa de tu cabello de forma natural. ¿Quieres conocerlos? Si es así, pon atención ya que te los detallamos a continuación. ¡Toma nota!

1. No al calor

Aunque dada la estación en la que nos encontramos actualmente el calor precisamente no es lo que abunda, es importante que si tu pelo tiene mucha grasa evites al máximo el uso de instrumentos para secar y calentar el cabello como secadores, planchas, rizadores, etc. Debes evitar el calor principalmente porque estimula la producción de las glándulas sebáceas y por ende la segregación de grasa. Por ello, dile no al calor. Aunque tengas frío no te duches con agua caliente, sino con tibia y trata de secar el cabello de forma natural con una toalla o mejor aún con una camiseta de algodón.

2. Usa talco

Del baúl de los remedios de la abuela llega este consejo que aunque no lo creas, sí es efectivo. Esparce un poco de talco común en las raíces de tu pelo, sobre todo en la zona que más refleja la grasa, y luego péinalo poco a poco hasta eliminar todos los residuos. El talco absorbe la grasa y le da a tu pelo una apariencia mucho más limpia y suave.

3. Precaución con los anticonceptivos

Si estás tomando anticonceptivos debes tener precaución extra si quieres evitar la grasa en tu cuero cabelludo, ya que las hormonas pueden estar haciendo estragos en él. La razón reside en que algunas pastillas tienen diversos efectos hormonales, por lo que dependiendo de la dosis pueden producir mayor o menor cantidad de sebo. No obstante, consulta antes con tu ginecólogo si tu caso es por esta razón o no.

4. Usa champú en seco

No es necesario que laves tu cabeza todos los días, ya que aunque no lo creas, el lavado continuado puede dañar tu cabello. Sin embargo, si sufres exceso de grasa y quieres quitarla para dejar tu cabello como recién lavado sin siquiera mojarlo puedes optar por el champú en seco. Este champú se aplica de forma simple y rápida, por lo que es ideal para llevarlo en el bolso y utilizarlo en cualquier momento del día.

¿Y tú cómo eliminas la grasa de tu cabello? ¡Cuéntanoslo!