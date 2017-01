¿Qué son y para qué sirven los cupones de Descuentos Ideal?

El final de la Navidad trae consigo la temida llegada de la cuesta de enero, unas semanas en las que no podemos permitirnos muchos gastos extras porque si lo hacemos no llegamos a fin de mes. Sin embargo, evitar comprar en enero es prácticamente imposible, ya que bien es sabido que después de la campaña de Navidad comienzan las rebajas, un periodo ideal para hacerte con todos esos productos que siempre has querido a un precio más barato.

Si bien durante las rebajas numerosos artículos bajan de precio, a veces ni siquiera esos descuentos son suficientes y precisamente por ello surge, Descuentos Ideal, una plataforma de IDEAL en la que podrás encontrar cupones de descuento en diversas marcas de toda índole, desde moda y textil hasta informática, pasando por restauración y compañías de viajes. Si no los conocías, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a contar con detalle todo sobre ellos.

¿Cuándo surgieron?

Los cupones de descuento en general no son una novedad, ya que tienen su historia, larga además. Si echamos la vista atrás, en pleno 1887, Coca Cola fue la primera compañía en utilizarlos, ya que Asa Candler, el farmacéutico que compró la fórmula de Coca-Cola hizo tickets hechos a mano con los que se podía ir a cualquier farmacia a por un vaso de Coca-Cola de forma totalmente gratuita. Sin embargo, no sería en aquel momento cuando se popularizarían, ya que habría que esperar hasta el famoso ‘Crack del 29’ para que a raíz de las pérdidas económicas, numerosas marcas hicieran uso de ellos con el objetivo de aumentar la venta de diversos productos, algo que funcionó.

¿Cuál es su finalidad?

Precisamente su finalidad tiene una relación muy estrecha con sus orígenes e historia, ofrecer precios especiales y adicionales a los de las propias rebajas y ofertas que marcas y tiendas ponen en marcha.

Además, gracias al avance tecnológico, con los cupones de Descuentos Ideal no solo podrás beneficiarte de estos descuentos en las tiendas físicas, ya que Ideal es el periódico número uno en ofrecer el mayor número de descuentos gracias a su código promocional también de forma online.

Nuestros cupones descuento que ofrecemos en Ideal son iguales que las ofertas que podrías encontrar en un periódico o revista física aunque en este caso los encuentras de forma online para que te dirija directamente al producto que más te gusta. Cada cupón ofrece un código u oferta de diferente cantidad de manera que solo tendrás que escoger aquella que más te guste.

Según un estudio, el 62% de las personas encuestadas compran online y buscan descuentos y ofertas, de ahí que IDEAL haya apostado por este medio. Además, el 48% coincide en que encontrar un cupón que se pueda utilizar en la compra ayuda para que la realicen y propicia que compren algo que no tenían planeado.

¿Cómo debes usarlos?

En primer lugar, entra en Descuentos Ideal. Si quieres saber los descuentos de una marca en concreto búscala en el buscador y así verás los distintos cupones de descuento que te ofrece Descuentos Ideal para esa marca en específico.

Por otro lado, si tienes un código promocional lo que tienes que hacer es introducirlo en la página web de la marca escogida. Este código lo añadirás en el momento antes de hacer tu pago en la página de la marca. Una vez introducido el código promocional el descuento se hará automáticamente y podrás ver en el desglose de tu compra que el precio se ha reducido. Sin lugar a duda no hay forma más fácil y rápida para que ahorres con los descuentos Ideal.

No obstante, consulta con detalle cada cupón, ya que a veces los códigos caducan o tienen una duración limitada, por lo que revisarlos con detalle es esencial.

Si no habías utilizado nunca estos descuentos, a continuación te vamos a dar algunos consejos para que aproveches las mejores ofertas:

- Si encuentras un 5% en libros, este es el descuento máximo que encontrarás así que no lo dejes pasar.

- Si ves un 25% en viajes tampoco lo dudes, solo encontrarás algo mejor en trayectos concretos.

- Si ves un 25% en moda y complementos, este también suele ser el máximo.

De esta forma podrás ahorrar de una manera rápida, sencilla, cómoda y segura. ¿Te apuntas?