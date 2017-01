3 prendas para combatir el frío

El frío se ha asentado en España, no cabe duda. El norte ya no es la única zona del país que experimenta temperaturas bajo cero, algo que muchos estamos notando al salir a la calle esta semana. Dejar nuestro hogar para realizar cualquier tarea que hacemos diariamente se ha convertido en una auténtica pesadilla que como no podemos evitar al menos si podemos intentar pasarla lo mejor posible, ¿cómo? Abrigándonos lo suficiente. Si llevamos las capas necesarias de ropa y contamos con prendas adecuadas para combatir el frio invernal, podemos evitar coger un buen resfriado o que nuestra piel sufra algún daño. La moda no es incompatible con ir abrigado en invierno, pero sí debemos de relegar las tendencias a un segundo puesto, nunca pensaste que dirías esto lo sabemos pero es así. A continuación te contamos cuáles son las mejores prendas para no pasar frío este invierno, las cuáles las puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en ropa de Descuentos Ideal. ¡Toma nota y que el frío no te cale los huesos!

1. Nada como un buen anorak

Olvídate de esa chaqueta de cuero que te encanta o del abrigo de paño del que te enamoraste la temporada pasada, lo que necesitas es un buen anorak. Es una prenda muy ligera que sin embargo te abrigará y mucho. Generalmente es acolchada, se abrocha con cremallera y cuenta con un doble cierre. Además, suele ser impermeable por lo que de cara a protegerte de la lluvia también será muy útil. Estos abrigos también impiden el paso del viento, así que no tendrás nada de qué preocuparte. Eso sí, al ponértelo notarás que tu figura aumenta algo más de lo que es en realidad, pero ya sabes, contra el frío, la moda y la apariencia son personajes secundarios.

2. Bufanda

La bufanda es otra prenda con la que también debes contar si quieres protegerte del frío. No sirve cualquier bufanda o pañuelito, los palestinos para otoño. Te recomendamos que te hagas con una buena bufanda de lana y a poder ser de gran tamaño, nada de llevar una bufanda que solo tapa una parte del cuello o que es de tela fina. Los denominados como ‘cuellos’ son una buena opción, ya que cubren con varias capas el cuello y la zona de la garganta y además también transmiten calor a la zona del rostro e incluso puedes llegar a tapártela con ellos, protegiéndote así del viento y del frío. No importa que tu rostro quede oculto entre un montón de lana, cuando pase el invierno lo agradecerás.

3. Complementos

Además de un buen abrigo y una buena bufanda, tampoco te pueden faltar ciertos complementos como guantes, a poder ser de cuero y acolchados por dentro para que así no pasen frío tus manos y por supuesto táctiles para poder manejar tu teléfono móvil sin problema. Por otro lado, también te recomendamos un gorro de lana, calcetines gordos y orejeras. ¡Te aseguramos que así irás totalmente protegido del frío!