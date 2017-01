Claves para evitar que se destiña tu cabello

Bien es sabido que año nuevo, vida nueva y también color de cabello nuevo, puesto que son muchas las personas que optan por dar un color o un corte distinto a su cabello con la llegada del año nuevo. No obstante, también podemos acudir a la coloración para tapar canas o algún desperfecto que nos han causado en la peluquería. Sea como sea, teñirse, si bien es una conducta muy común, no es tan fácil como parece, ya que cuando damos coloración a nuestro cabello este requiere un mantenimiento y cuidado extra con respecto al que necesitaría un cabello sin coloración. Si no ponemos atención y cuidado sobre el mantenimiento de nuestro cabello teñido es muy probable que en unas cuantas semanas debamos volver de nuevo a la peluquería, ya que el color está desapareciendo o nuestro cabello no se ha adaptado a él completamente, por lo que se aprecia la diferencia, algo muy antiestético. Si te encuentras entre ese porcentaje de mortales que ha teñido su cabello pero no sabe cuidarlo, no te preocupes, ya que a continuación te contamos con lujo de detalles cómo puedes evitar que se destiña. ¡Toma nota!

1. Haz uso del champú lila

El champú morado o lila no es un champú normal, si bien el uso principal es el mismo, ya que se puede utilizar para lavar el cabello, este champú no se puede utilizar diariamente y está especialmente indicado para todas aquellas personas que tienen el pelo teñido, ya sea de rubio platino o con pequeños matices a causa de las conocidas mechas californianas. El producto permite mantener el color del cabello durante más tiempo y evita ese tono anaranjado o amarillo que aparece unas semanas después de aplicarse el tinte, no por una mala aplicación, porque el cabello sea intolerante al tinte o porque este haya caducado, sino porque es natural y normal. Por ello, si te encuentras en esta situación no dudes en utilizarlo, ya que matizará el color de tu cabello y neutralizará ese tono indeseable que ves cuando te miras en el espejo. Consíguelo ya beneficiándote de las ofertas en champú lila de Belleza Ideal.

2. Limita el uso de secadores

Tu cabello al ser teñido y debido al impacto de los productos de coloración es mucho más sensible que anteriormente, por lo que deberás tener cuidado con ciertas acciones que antes podías realizar con mayor asiduidad. Esto quiere decir que debes limitar al máximo el uso de secadores, tenacillas, planchas, rizadores, etc. ya que estos aparatos contribuyen a que el cabello no mantenga con facilidad el color al perder hidratación. Además, a la hora de secarlo también es recomendable que no apliques calor, ya que podrías dañar el cuero cabelludo. Por otro lado, también es recomendable que cortes unas tres veces al año tu cabello, especialmente las puntas, ya que así tendrás un pelo sano y por ende la coloración te durará más. Recuerda no cepillarte con fuerza ya que podrías retirar los pigmentos de color.

3. Cuidado con las duchas

Uno de los principales culpables de que el color se corra suele ser el agua, por ello no es recomendable que te duches con mucha frecuencia, ojo, esto no significa que no debas de ducharte nunca, se trata de que evites que sea muy regular para que el color del tinte no se corra. Si te duchas todos los días, te recomendamos que la cabeza te la laves un día sí y otro no, ya que así evitarás que tu cabello se destiña con facilidad.