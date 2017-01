3 lugares del mundo que inspiraron historias de amor

San Valentín está a la vuelta de la esquina, por lo que ya son muchos los que están pensando qué harán con sus respectivas parejas durante ese día. Cenar, dar un paseo, almorzar juntos, admirar una puesta de sol, ver una película romántica, bailar o por qué no, viajar. Alejarse de la rutina por un día, olvidar los problemas y centrarse solo en esa persona y en el lugar que os rodea es una forma perfecta de pasar San Valentín, ¿no crees? En el mundo hay numerosos rincones que pueden ser testigos de vuestro amor, ¿y qué mejor que destinos que inspiraron las mejores historias de amor? Si estabas pensando en viajar pero no sabías cuál podía ser el destino perfecto, a continuación te contamos cuáles son los parajes ideales para declarar tu amor, los cuales puedes recorrer a bordo de un coche de alquiler como el que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en coches de alquiler de Descuentos Ideal para no depender del horario y disponibilidad del transporte público. ¡Toma nota!

1. Verona, Italia.

La historia de amor más famosa del mundo, la de Romeo y Julieta, ocurrió precisamente en este destino ideal para disfrutar el próximo 14 de febrero junto a tu pareja. Sus elegantes edificios, su rica y abundante gastronomía, la simpatía de sus gentes y su ambiente festivo y romántico hacen de este lugar un escenario perfecto para declarar tu amor a esa persona o simplemente para sentir pasar el tiempo mientras os miráis a los ojos y agradecéis estar el uno junto al otro. Un paraje en el que vuestro amor quedará grabado para la eternidad como el de los enamorados de Shakespeare.

2. Salzburgo, Austria

Es la cuarta ciudad más poblada del país y en ella se desarrolló otra gran historia de amor o acaso no recuerdas ‘Sonrisas y lágrimas’. Pasea por las grandes montañas en las que Julie Andrew cantó y conoce a fondo la historia y admira la belleza de la Catedral de Mondsee donde se casaron los protagonistas. No dejes pasar la oportunidad de probar unos ricos Mozartkugel, mazapanes de praliné o esquiar en alguna de sus conocidas sierras. Además, si sois unos amantes del arte barroco en Salzburgo prácticamente todos los edificios contienen señas de este estilo así que disfrutaréis a lo grande.

3. Taj Mahal, Agra

Más que un lugar, nuestra última recomendación es un monumento y un auténtico homenaje al verdadero amor. En la ciudad de Agra, en la India, a orillas del río Yamuna se encuentra una gran obra arquitectónica con un claro mensaje de amor, el Taj Mahal. Este edificio fue construido entre 1631 y 1654 por el emperador musulmán Shah Jahan en honor a su esposa, que murió tras dar a luz a su decimocuarta hija. Triste por su pérdida y para demostrarle el gran amor que le profesaba y también con el objetivo de que este quedara para siempre plasmado en el mundo decidió construir este edificio que hoy en día visitan miles de enamorados profesándose el mismo amor que el sultán le tenía a su esposa fallecida.

¿Qué te parecen estos tres lugares? ¿Te gustaría disfrutarlos con tu pareja? ¿Qué harás en San Valentín? ¡Cuéntanoslo!