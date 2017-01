5 claves para cuidar tu piel de la ola de frío siberiano

El invierno ha llegado, vaya no cabe duda si miramos cualquier termómetro de España, ya que la gran mayoría registra temperaturas bajo cero o muy poco por encima. Salir a la calle es un auténtico calvario, ya no solo porque llueve o hace viento, sino porque evitar quedarse congelado es prácticamente imposible. Con este descenso de temperaturas la primera en notarlo es nuestra piel, ya que se agrieta, se enrojece y se reseca con mayor facilidad, lo que puede traducirse en aparición de arrugas e imperfecciones si no ponemos remedio lo antes posible. Hace unos días te dimos algunos consejos de cómo debías tratar tu piel, pero ahora vamos a darte todas las claves para que tu piel sobreviva a esta ola de frío siberiano. ¡Apúntalas todas y evita el envejecimiento prematuro a causa del frío!

1. Sí a las cremas con nutrientes

Como te hemos comentado anteriormente con el frío nuestra piel se reseca con mayor facilidad, agrietándose, enrojeciéndose y provocando la aparición de imperfecciones innecesarias, ya que es la zona del cuerpo más expuesta a las bajas temperaturas, especialmente si hablamos del rostro o las manos. Por ello, te recomendamos que utilices cremas enriquecidas con nutrientes, como las que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en cremas hidratantes de Belleza Ideal, así mantendrás hidratada tu piel y la proveerás de protección frente al frío.

2. Lávala después de pasar frío

Después de salir a la calle, la piel se ha quedado totalmente afectada por las bajas temperaturas, por lo que lo más recomendable es que la lavemos a diario con agua tibia, nunca agua caliente. Así el calor no resecará la piel pero sí le proveerá de la temperatura necesaria para evitar los efectos negativos del frío.

3. Usa protector solar

No, no nos hemos vuelto locos, el protector solar también se debe utilizar en invierno y más aún si hace tanto frío como actualmente. Aunque no nos deslumbre el sol, cuando el día está nublado es precisamente cuando los rayos ultravioletas actúan con mayor intensidad sobre la piel. Por ello debemos protegernos de ellos con un protector solar.

4. Abrígate

Por supuesto si quieres proteger tu piel del frío también debes abrigarte de forma que ninguna zona de tu piel quede expuesta al frío. No dudes en utilizar guantes, bufanda, anorak, gorro y por supuesto cubre la zona de los labios y la nariz de tu rostro.

5. Cuidado con la calefacción

Evitar el frío no tiene porqué significar que pongamos la calefacción al máximo, ya que esto también reseca la piel. Lo ideal es que en casa contemos con una temperatura ambiente que no afecte al cuidado de nuestra piel y por supuesto que bebamos mucha agua y durmamos lo necesario. Solo así mantendremos la hidratación necesaria para que nuestra piel no sufra ningún daño a causa del frío.