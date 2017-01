3 formas de ingerir proteínas para aumentar la masa muscular

Con el final de enero y tras el ‘parón’ navideño, son muchos los que ya se han decidido a comenzar la ‘operación bikini 2017’, empezando a entrenar diariamente en gimnasios y centros de bienestar y cuidando su alimentación con una estricta dieta que no admite grasas. Si bien el secreto de un cuerpo esculpido por los dioses reside en la realización diaria de ejercicio físico y el seguimiento de una dieta equilibrada, si lo que realmente queremos es aumentar nuestra masa muscular ante todo deberemos aumentar nuestro consumo de proteínas, lo cual no significa que debamos exceder el máximo recomendado, ya que en ese caso podemos experimentar numerosos problemas de salud renales y hepáticos. Para aumentar nuestro consumo de proteínas e ingerir las que realmente necesitamos podemos hacer uso de diferentes suplementos proteicos, como los que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en suplementos de proteínas de Descuentos Ideal, pero también podemos acudir a otras alternativas, ya que la variedad es algo más amplia. Si estás un poco perdido en este tema, no te preocupes, ya que a continuación te contamos con lujo de detalles tres formas alternativas a la alimentación tradicional para aumentar el consumo de proteínas y hacer crecer tus músculos. ¡Toma nota!

1. Barritas

Son un complemento ideal para pequeños descansos durante la mañana o la tarde. No son snack convencionales, sino que esta vez contienen un componente nutricional muy importante. Son ricas en proteínas por lo que ayudarán a la reparación de los tejidos musculares y el crecimiento muscular. Además, no sólo hay barritas, sino que también dispones de galletas, ‘muffins’ y otros dulces con los que saciarás tu apetito sin perder músculo y sin ganar grasa. Lo ideal es consumir uno cada 2 o 3 horas. Normalmente estos productos contienen pocas calorías pero son ricos en proteínas y carbohidratos. Por otro lado, incluyen numerosos nutrientes para el cuerpo, y no llevan azúcares añadidos. En definitiva, el suplemento perfecto para pequeños 'breaks' en tu día a día.

2. Suplemento de proteína de leche

Se obtienen a partir de la leche de vaca y suelen estar formadas por dos componentes, proteína de suero y proteína de caseinato. A diferencia de la proteína de suero, en este caso la de suero es solo el 20% del total mientras que la caseína es el 80% restante. Por esta razón aunque su velocidad de digestión y de absorción es la misma, la caseína tarda más en conseguir que los aminoácidos entren en la sangre. Es ideal para consumir durante la noche, y otorgar así energía suficiente a los músculos como para recuperarse y aumentar el volumen.

3. Yogurt griego

Aunque no lo creas el yogurt griego es otra fuente importante de proteínas, concretamente puede aportarte 23 gramos de proteínas por yogurt. Además, no tiene azúcar, por lo que también te asegurarás que no subirás de peso, como sí ocurrirá si te decantas por un yogurt azucarado u otro tipo de dulce.