¿Cuántos accesorios debe llevar un secador de pelo?

Ser un amante de la belleza tiene un precio, contar con los mejores instrumentos para el cabello, el cuidado del rostro y en general el mantenimiento del aspecto físico. Sin embargo, son tantas las herramientas existentes hoy en día, que elegir adecuadamente una puede resultarnos algo monótono y sin apenas importancia, por lo que optamos por decantarnos por aquella que anuncian una y otra vez en la televisión o por aquella que nos ha recomendado hasta la saciedad nuestra mejor amiga. Un hecho que en el peor de los casos puede traducirse irremediablemente en daños. Precisamente, uno de los instrumentos que deberíamos elegir de forma concienzuda es el secador del pelo, sobre el que no nos paramos a pensar cómo es su funcionamiento, si es inalámbrico, o si tiene todos los complementos que necesitamos. Aunque no lo creas, los complementos son muy útiles y pueden servirnos para lograr distintos acabados, por lo que deberías fijarte si tu modelo los incluye o no. Si estás algo perdido acerca de cuáles son los accesorios que sí o sí debería llevar tu secador, el cual puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en secadores de Belleza Ideal, toma nota porque a continuación te los revelamos uno a uno.

1. Botón de aire frío

Aunque no es un accesorio como tal, que tu secador incluya botón de aire frío es imprescindible, ya que su función primordial es cerrar la cutícula del cabello después del secado, permitiendo que las puntas queden totalmente protegidas. Además, este aliado de nuestro cabello nos ayudará a marcar definitivamente el peinado y especialmente si lo utilizamos mientras nos secamos el cabello, evitará que este se dañe al someterlo a una temperatura muy elevada.

2. Silenciador

Vale, este no va a mejorar el resultado de nuestro peinado pero al menos sí nos va a liberar de ese tenso momento de utilizar el secador y tener a todos los habitantes de nuestra casa gritándonos por el estruendoso ruido que emite. Este accesorio se suele instalar en la aspiración de los secadores y va reduciendo el ruido progresivamente, y es que las ondas sonoras se eliminan totalmente. Normalmente es muy fácil de instalar ya que es pequeño y ligero, lo que no significa que sea frágil ya que es muy resistente a los impactos debido al material con el que suele estar hecho. Ideal para secar tu cabello mientras escuchas por primera vez en un momento así música en vez de ruido.

3. Concentrador

Si estás harta de que secarte el pelo con el secador signifique un estilo al más puro estilo leona o que parezca que hayas salido de una discoteca de los 70, entonces compra ya un concentrador. Este accesorio es el que cuenta con una boquilla plana que hace que el aire caliente del secador salga mucho más fuerte y concentrado. Lo ideal es que hagas uso de él cuando quieres obtener un alisado perfecto, ya que concentra el calor en cada mechón y en cada zona sin que afecte al resto del peinado.