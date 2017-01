3 consejos para que tu consola dure muchos años

En casa tenemos muchos aparatos eléctricos, ya que hoy en día vivimos en la era de la tecnología. Sin embargo, muchas veces no pensamos concienzudamente en su cuidado, sino que simplemente los utilizamos y esperamos que duren para siempre. Muchos de estos aparatos suelen suponer un coste bastante elevado, por lo que cuidarlos y hacer un uso responsable de ellos es fundamental para que nos duren mucho tiempo y por tanto para no tener que pagar por ellos continuamente, con el respectivo ahorro que ello supone. Algunos de ellos son los terminales móviles, los receptores de internet y las consolas de videojuegos. Precisamente estas últimas, las cuáles puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en consolas de videojuegos de Descuentos Ideal, aunque son menos propensas a estropearse, esto no tiene porqué significar que no lo hagan y por ello no viene mal conocer algunas recomendaciones para su buen mantenimiento. ¡Toma nota de estos consejos con los que aumentarás los años de vida útil de estos aparatos de entretenimiento!

1. El polvo es un gran enemigo

Son muchos los agentes que pueden dañar tu consola, pero el polvo es uno de los que más daños puede causarle, ya que está presente a diario y si no tenemos precaución puede dañar continuamente el aparato. Sin embargo, el polvo no daña la consola en sí, puesto que normalmente están hechas de metal y plástico, materiales que pueden soportar perfectamente varias capas de polvo, sino que más bien este agente afecta de lleno al ventilador del aparato, es decir, puede tapar los respiraderos de la consola y ensuciar la lente y las ranuras de los distintos puertos, con todo lo que ello conlleva. Por ello, te recomendamos que a diario le pases un trapo húmedo, ojo, húmedo, no mojado. Así, evitarás que el polvo se acumule en el interior del aparato. También es buena opción limpiarlo de vez en cuando con un plumero, sí, no es ninguna broma.

2. Precaución al llevarla de paseo

Si es una consola de sobremesa, este ‘tip’ te lo puedes saltar, ya que suponemos que no trasladas con frecuencia el aparato de un lado a otro, o al menos eso esperamos. En caso de que se trate de una consola portátil, sí debes tener mucha precaución al llevar contigo tanto la propia consola como sus accesorios, ya que una mala caída, puede acabar para siempre con ese pasatiempo que tanto te gusta. Por otro lado, también es recomendable que evites lo máximo que puedas exponer el dispositivo a la luz directa del sol o a una temperatura muy caliente o muy fría, ya que puedes fundir los circuitos internos o incluso puedes congelarlos, provocando que la consola deje de funcionar. Ante la duda, temperatura ambiente. Por supuesto al llevarla contigo al exterior llévala en una funda protectora resistente y por nada del mundo la introduzcas junto a bebida o comida, el ‘mix’ puede ser muy dañino.

3. ¿Dónde la coloco?

Cuando nos compramos una consola lo primero en lo que pensamos es en instalarla y comenzar a jugar, pero es muy recomendable que antes de instalarla pensemos detenidamente dónde la vamos a colocar y sobre todo, cómo. ¿Horizontal? ¿Vertical? ¿Debajo? ¿Encima de la pantalla? Esa es la cuestión. Te recomendamos que no la coloques en vertical, sino en horizontal, ya que así la lectura de los discos será más eficaz. Tampoco es recomendable que la muevas mucho, ya que los discos se pueden dañar, más aún si lo haces mientras están siendo leídos por la consola. Por otro lado, no conviene instalarla cerca de otros aparatos eléctricos, ya que puede averiarse con mayor facilidad, ni tampoco en el interior de un mueble, puesto que los respiradores quedarán obstruidos. Lo ideal es colocarla encima de una mesa de forma que sus laterales queden al aire libre sin muebles ni aparatos alrededor.

Estos son solo algunos consejos que podemos darte para que tu consola dure muchos años, esperamos que te sirvan y sobre todo sé precavido. ¡Te ahorrarás muchos disgustos!