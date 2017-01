4 claves para registrar un dominio web

Con el avance de la tecnología y la cada vez mayor generalización de internet, la red se está viendo como un entorno perfecto en el que desarrollarse personal y profesionalmente, de ahí que cada vez más empresas se decanten por el medio online como potencial canal para llegar a sus principales clientes y consumidores. Las redes sociales y las páginas web son las principales plataformas que hoy en día debe tener una empresa si quiere estar bien posicionada en internet, pero a veces caemos en el error de pensar que ambas tareas son sencillas, y justo es todo lo contrario, ya que tanto elaborar un plan de ‘Social Media Marketing’ como registrar y elegir un dominio web son decisiones que no se pueden tomar a la ligera, sino más bien como resultado de un trabajo concienzudo. Las redes sociales te servirán para comunicarte con tus clientes, ser más cercano y ganar fidelidad o ‘engagement’. En cambio, la página web es aquella que tarde o temprano te generará visitas y por ende rentabilidad en forma de compras a través de ella o ingresos por publicidad, de ahí que sea tan importante el dominio que utilizarás, el cual puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en dominios web de Descuentos Ideal. No obstante, si no tienes ni idea de por dónde empezar para registrar tu dominio, a continuación te lo contamos todo con lujo de detalles.

1. La palabra clave

Tómate unos diez minutos para pensar una palabra clave que defina la esencia de tu negocio o actividad profesional. Es muy importante que identifiques una palabra que sea capaz de resumir lo más relevante de la actividad que vas a ofrecer, así podrás incorporarla al nombre de tu dominio. A la hora de pensar en esta palabra clave ten en cuenta también que sea de fácil escritura y sobre todo que es esa palabra que los internautas utilizarían para localizarte. La palabra clave puede ser tanto el nombre de tu marca como una palabra que hace referencia a ella, esta última si no tienes una marca o nombre muy consolidado es la mejor opción.

2. La escritura

Como te decíamos es importante que el nombre del dominio sea fácil de deletrear, escribir y entender. Lo ideal es que posea una o dos palabras como mucho y que no incluya guiones ni caracteres extraños que puedan confundir al usuario. Tampoco utilices números, recuerda que es más fácil recordar una letra que un número, e intenta evitar las siglas y acrónimos.

3. El sitio

Hay numerosos sitios web en los que puedes registrar tu dominio pero te recomendamos que estudies minuciosamente cada una de las empresas disponibles para así detectar la que mejor se ajusta a tus necesidades y que sea segura y de confianza.

4. El tiempo

Si ya tienes una idea, empresa, negocio o proyecto y crees que has dado con el dominio perfecto, no lo pienses más y regístralo, ya que así evitarás que alguien más se adelante. Lo ideal es que lo registres para un largo periodo de tiempo, puesto que los motores de búsqueda entenderán que se trata de un proyecto estable, lo que mejorará tu posicionamiento en la web. Como recomendación te aconsejamos que lo renueves periódicamente y que no cambies de empresa registradora continuamente, ya que esto podría mermar la confianza de tus seguidores. Además, regístralo en diversas empresas y en plural, femenino y masculino, así evitarás la competencia.

Estas son solo algunas de las claves que puedes tener en cuenta si quieres conseguir un dominio en la red que sea eficaz, barato y sobre todo acorde a tus necesidades. ¿Ya tienes uno?