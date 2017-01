El mejor agua micelar según tu tipo de piel

Presumir de una piel creada por Dioses tiene un precio, realizar una triple rutina de cuidado diario. Esta rutina se compone de limpieza, exfoliación e hidratación y no realizar una de estas fases puede suponer el billete directo a una piel llena de imperfecciones. La limpieza es fundamental, puesto que así conseguimos que nuestra dermis no se vea afectada por bacterias e infecciones, por lo que debemos realizarla a diario y asegurándonos que el resultado es óptimo. Existen numerosos productos limpiadores que nos ayudan a dejar nuestro cutis impoluto, desde jabones hasta tónicos faciales, pasando por las aguas micelares, las cuales puedes encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en aguas micelares de Belleza Ideal. Estos últimos son los limpiadores más efectivos, ya que se caracterizan por contener unas partículas llamadas micelas, ácidos grasos en suspensión que atraen la grasa y la suciedad atrapándola para evitar provocarle daños respetando su capa hidrolipídica, es decir, son limpiadores aptos para todo tipo de pieles a diferencia de los jabones, que normalmente suelen incluir detergentes altamente nocivos. No obstante, que sean aptas para todo tipo de pieles no quiere significar que todas las pieles puedan utilizar cualquier agua micelar, así que pon atención porque te contamos cuál es la mejor agua micelar en función de tu tipo de piel.

1. Todo en uno para las pieles normales

Existen aguas micelares denominadas como ‘todo en uno’, ya que son las únicas que se pueden aplicar a todas las pieles, ya sean grasas, mixtas o secas, aunque especialmente van destinadas a pieles normales. Normalmente estas aguas micelares suelen tener como única función la limpieza como desmaquillante sin entrar en eliminar bacterias o tonificar la piel. Este limpiador suele estar hecho a base de agua de uva, azahar, menta, sandía y en general cualquier cítrico. Además de desmaquillar correctamente tu piel te permitirá presumir de un aroma único y de una luminosidad envidiable.

2. Agua termal para las más sensibles

Las pieles sensibles necesitan un extra de hidratación diariamente, ya que se resecan con mucha facilidad, por lo que necesitarán un agua micelar con un alto efecto hidratante. Un buen ejemplo de ello son las aguas micelares a base de nueces, té verde, rosa mosqueta, albaricoque o agua termal. Las aguas micelares son especialmente útiles para las pieles sensibles, puesto que el resto de limpiadores puede producir daños como rojeces, escozor o picor.

3. Función seborreguladora para las pieles grasas

Si con frecuencia sufres acné o notas que tu piel suda constantemente, entonces tienes la piel grasa, por lo que ante todo debes decantarte por aguas micelares que no sean muy hidratantes, sino que al contrario ofrezcan una función seborreguladora, que permita que el acné desaparezca no que se incremente. Para ello, busca un producto específico para piel grasa que afine el poro, controle el exceso de grasa y que ante todo esté libre de aceites.

