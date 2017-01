3 consejos para utilizar tus toallitas desmaquillantes

El cuidado de la piel, especialmente de aquella que conforma el rostro es una tarea muy difícil, ya que a veces caemos en el error de pensar que utilizando numerosos productos podremos conseguir que ni una sola imperfección aparezca en nuestra dermis. Sin embargo, si bien el uso de algunos cosméticos sí ofrece beneficios, a veces abusar no es precisamente la mejor opción, algo que junto a malos hábitos puede ocasionar justo el efecto contrario al que deseábamos, es decir, dañar nuestro rostro propiciando la aparición de imperfecciones. Precisamente, una de estas malas prácticas que pueden propiciar daños y perjuicios en nuestra piel es el uso abundante de maquillaje o la no retirada de este tras ser aplicado durante mucho tiempo. Desmaquillarse diariamente debe ser una rutina ‘must’, ya que de lo contrario puedes ocasionar problemas en tu rostro. No obstante, el uso de cualquier desmaquillante tampoco es lo más recomendable, pero entonces qué, te estarás preguntando. Fácil y sencillo, las toallitas desmaquillantes pueden ser buenas alternativas pero siempre y cuando las utilices con precaución y teniendo en cuenta diversas claves. Si no tienes ni idea de a qué nos estamos refiriendo, no te preocupes, a continuación te lo contamos con lujo de detalles, así después podrás conseguir las mejores toallitas desmaquillantes beneficiándote de las ofertas en toallitas desmaquillantes de Belleza Ideal. ¡Toma nota de los mejores consejos para utilizar tus toallitas desmaquillantes!

1. Enjuágate después de su uso

Un error muy común al utilizar toallitas desmaquillantes es pensar que tras su uso no es necesario enjuagarse la cara, puesto que en teoría la propia toallita habrá retirado todo tu maquillaje. Si bien eso es cierto, ya que esa es la función principal de las toallitas, el hecho de tener que enjuagarte el rostro no merece a una cuestión de retirar el maquillaje, sino que más bien se debe realizar para eliminar los ingredientes activadores que incluye la propia toallita y que pueden dañar y mucho la piel, especialmente en el caso de aquellas personas con piel sensible o muy seca.

2. Cuidado con los ojos

Las toallitas están especialmente diseñadas para un uso rápido y fácil, pero en algunas zonas del rostro no es recomendable que las utilices con tanta fuerza, puesto que podrías dañar tu piel. Debido a los componentes de los que están hechas, en algunas zonas como los ojos o los labios debes tener especial cuidado, ya que son muy sensibles y estos componentes pueden convertirse en agentes muy corrosivos. Por ello, escoge siempre toallitas suaves y muy hidratantes, aptas para cualquier zona del rostro.

3. No las utilices todos los días

No, no estamos contradiciendo, ya que efectivamente debes eliminar el maquillaje de tu rostro todos los días, pero eso no tiene porqué significar que debas hacer uso de toallitas desmaquillantes todos los días, puesto que hay otros métodos igual de eficaces que a diferencia de las toallitas no son tan agresivas si los utilizas con mucha frecuencia, como por ejemplo las cremas hidratantes o el agua micelar. Lo ideal es hacer uso de todos estos productos de forma esporádica, es decir, un día utilizas las toallitas, al día siguiente retiras tu maquillaje con una crema hidratante limpiadora, otro día haces uso de un limpiador de agua micelar, etc.

¿Sueles limpiar tu rostro con toallitas desmaquillantes? ¡Cuéntanos tu experiencia!