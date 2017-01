¿Cuál es el mejor secador para el pelo?

Cada vez son más las personas que se preocupan por su aspecto físico, desde el cabello hasta el último complemento de moda que llevan. Precisamente, muchos se obcecan en conseguir un pelo sano, brillante, con vida, pero estas cualidades si bien están a la altura de la mayoría de entornos capilares, a raíz de la práctica continuada de malos hábitos se convierten en un privilegio reservado únicamente para los más precavidos. Especialmente aquellos chicos y chicas con melenas largas suelen ser los que más problemas tienen para cuidar su cabello, no solo por la cantidad de productos que suelen utilizar, sino por el uso abundante del secador para eliminar la humedad de su pelo. El secador es un instrumento muy útil para secar nuestro cabello, pero no por ello debemos utilizar cualquiera o hacer uso de él todos los días. Existen en el mercado numerosos secadores para el cabello, pero solo unos pocos son capaces de reunir diversas cualidades que los hacen los mejores, ¿sabes cuáles? Si estás buscando secador y quieres conseguir el mejor, pero no tienes ni idea de por dónde empezar, no te preocupes, a continuación te contamos con lujo de detalles cuál es el mejor secador para el cabello, el cual puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en secadores de Belleza Ideal, ¡toma nota!

1. Metal

Vamos a empezar por los menos recomendables de entre los más recomendables. Sí, suena un poco a contradicción pero ahora te lo explicamos. Estos secadores, si bien no son tan nocivos como otros y son muy económicos, están hechos a base de metal como su propio nombre indica, por lo que aunque a priori pueden resolvernos más de un problema, no son muy amables con el cabello, ya que no se calientan uniformemente, por lo que a largo plazo pueden llegar a convertirse en unos auténticos enemigo, siguiente por favor.

2. Turmalina

Los siguientes en nuestro ajustado ranking de secadores para el cabello son los secadores de turmalina, que para los que no lo sepan son secadores hechos a base de una piedra preciosa que recibe el mismo nombre, desde luego son originales. La turmalina es una piedra preciosa que es muy efectiva de cara a secar el cabello, ya que libera iones negativos al ser calentada, por lo que te permitirá lucir un pelo libre de electricidad, suave y natural. Un contra, su precio suele ser bastante elevado, es lo que tiene hacer uso de una piedra preciosa para secar tu cabello. ¿Vamos con el siguiente?

3. Tecnología infrarroja

A punto de alzarse con el triunfo se han quedado los secadores de tecnología infrarroja, ya que son muy higiénicos, funcionan bien y además combaten hongos y bacterias. El punto negativo que les ha impedido colocarse en primer lugar es que en relación calidad-precio son bastante caros, además de difíciles de utilizar.

4. Cerámica

Sí queridas y queridos, el secador de toda la vida, ese es el mejor. Cierra el ranking y por tanto se alza con el merecido triunfo el secador de cerámica, ya no solo por ser el más usado, sino porque se calienta de forma uniforme, lo que permite un secado más óptimo sin dañar en absoluto el cabello, como sí ocurría con el secador de metal. Además, es muy barato, por lo que cuenta con esa doble cualidad, calidad y precio.

Aunque estos son los mejores secadores que puedes encontrar en el mercado, ello no debe significar que no pongas precaución en su uso. Si quieres que tu cabello goce de salud, brillo y naturalidad evita utilizar tu secador todos los días, no lo hagas durante un tiempo muy alto, y sobre todo, controla la temperatura, ya que de lo contrario puedes acabar quemando tu pelo. ¿Cuál sueles utilizar tú con mayor frecuencia? ¡Cuéntanoslo!