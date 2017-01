Rebajas de hasta el 50% en El Corte Inglés

No han pasado aún ni siete días desde el final de la Navidad y día tras día las tiendas se llenan de personas de nuevo, ese es el poder de las rebajas. El Corte Inglés es anualmente uno de los centros que no se pierde esta campaña de compras que sigue a la Navidad, así que no es de extrañar que de nuevo apueste por ella con numerosas propuestas como las que puedes conseguir con los descuentos de El Corte Inglés en rebajas.

Con estos cupones podrás beneficiarte de un amplio catálogo de productos con precios especiales hasta el próximo 28 de febrero, dos meses para hacerte con todo lo que necesitas y también con algún que otro caprichito. El gran almacén ha apostado fuerte por este periodo de precios especiales y así puedes adquirir electrodomésticos Bosch y Siemens con un 15% adicional, 70 € de descuento en telefonía a través de web, 30% de descuento en las mejores marcas de menaje de cocina, 50% de descuento en productos seleccionados, 25% de descuento en música, prendas de ropa desde 5,99 €, envío gratis y mucho más.

En estas rebajas el sector textil y el informático serán los más beneficiados, por lo que este tipo de productos son los que encontrarás con mejores precios. Además, se espera que el comercio online supere de nuevo al comercio físico, dadas las ventajas que este método supone con respecto al tradicional. No obstante, habrá mayor variedad de productos en los establecimientos físicos con respecto a los online.

El Corte Inglés es uno de los grandes almacenes más importantes del país, ya que se fundó en 1940 y desde entonces se ha convertido en todo un referente en el comercio y la distribución de productos, llegando así a trabajar con grandes marcas del sector textil, tecnológico, de alimentación, y del ocio y entretenimiento. En el gran almacén puedes encontrar todo tipo de productos, desde aquellos referentes al sector del hogar hasta aquellos propios del tecnológico, pasando incluso por artículos del sector textil.

Algunas de las ofertas por rebajas que puedes encontrar ya son las siguientes:

- 20 % de descuento en electrodomésticos Todo Candy.

- Financia tu Mac hasta en 18 meses hasta el 5 de enero de 2017.

- Gastos de envío gratis si compras una paleta de jamón.

- 20% de descuento en relojes inteligentes o Smartwatches.

- Prendas de ropa desde 5 euros.

- 15% de descuento en microondas.

- Vinos, cavas y licores con ofertas de hasta el 75% de descuento.

- Por compras superiores a 150 euros en la marca TOUS o Pandora llévate un joyero de regalo.

- Ahorra hasta 60 euros en todas las cafeteras Nespresso y 20 euros de regalo en cápsulas de café.