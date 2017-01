3 destinos ideales que debes visitar en invierno

Aunque la Navidad ha acabado y toca volver a la rutina, son muchos los que se resisten a abandonar el placer de dormir hasta pasada la media mañana, disfrutar de tiempo libre para poner en práctica sus hobbies, salir con los amigos, pasar tiempo con la familia, etc. Por ello suelen acumular días de descanso para disfrutar enseguida de otro periodo de vacaciones. Por otro lado, son otros cuantos los que precisamente ahora, tras el periodo navideño, consiguen sus ansiadas vacaciones, ya que quizá les ha tocado trabajar durante las fiestas este año. Tanto para unos como para otros viajar podría ser una buena forma de aprovechar el tiempo libre, pero quizá estás pensando que ahora mismo no hay ningún lugar de interés en el mundo. La realidad es que nada más lejos de la realidad, puesto que hay destinos que precisamente en invierno es cuando más turistas reciben, ya que no hay nada como disfrutar de ellos durante esta estación. Si estás un poco perdido con respecto a ellos pero te gustaría conocerlos pon atención a este artículo, ya que te vamos a contar todos los detalles. Además, te recomendamos que si te decantas por alguno de ellos lo descubras a bordo de un coche propio o de alquiler, como los que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en coches de alquiler de Descuentos Ideal. Así no dependerás de los horarios ni de la disponibilidad del transporte público. ¿Preparado para viajar? Próxima parada: los mejores destinos invernales.

1. Schwangau, Alemania

Situado en los Alpes alemanes se encuentra nuestro primer destino recomendado, el espectacular pueblecito de Schwangau. Si bien no es muy grande, el paraje es sumamente bello gracias a que está rodeado de montañas que albergan una gran cantidad de nieve, de ahí que también se le conozca como ‘pueblo blanco’. Aunque se encuentra en el sur de Alemania, las temperaturas no suben de los cinco grados, por lo que es un destino perfecto para pasarlo junto a alguien descansando frente a una caliente chimenea. No obstante, esto no quiere decir que no puedas realizar actividades allí, puesto que la naturaleza te permitirá poner en práctica deportes como senderismo, esquí o esquí de fondo. No dudes en visitar el famoso Castillo de Neuschwanstein, que está situado cerca de un lago en el que si te atreves podrás bañarte.

2. Asturias, España

Es un lugar perfecto puesto que te ofrece la posibilidad de disfrutar del ambiente costero pero también del de montaña, así que puedes elegir donde quieres pasar cada día. Disfrutar de sus enormes y espectaculares acantilados y calas o perderte por sus increíbles montañas como los Picos de Europa, la Peña Santa o el Naranjo de Bulnes, es una opción al alcance de pocos. Si hay algo que tampoco te dejará indiferente será sin duda su gastronomía, no te puedes ir sin probar las fabes, degustar algún que otro pincho de sidra, u ofrecerle a tu paladar el agradable sabor de los cachopos. Si lo que te gusta es la aventura no dejes de ir al Santuario de Covadonga, donde además verás la cruz de Don Pelayo, punto de inicio de la Reconquista.

3. Budapest, Hungría

Budapest es otro destino ideal para visitar en invierno. La ciudad puede presumir de ser una de las más bellas de Europa, formando parte además del trío de ciudades imperiales junto a Viena y Praga. Si lo que buscabas era frío, te aseguramos que en ella lo sentirás, ya que la temperatura media no sube de los dos grados e incluso algunos días están bajo cero. Estas bajas temperaturas podrás paliarlas con las calientes aguas de sus numerosas termas y balnearios, principal reclamo durante estas fechas. Por supuesto también hay tiempo para lo cultural, así que te recomendamos que visites el Parlamento, la Basílica de San Esteban, la Colina del Castillo, los muros de contención del río Danubio y el Palacio Sándor, entre otros.

Leyendo esto probablemente te habrá dado frío, ¿verdad? No lo dudes más, abrígate, coge tu coche y pon rumbo a alguno de estos destinos fríos pero espectaculares.