3 lugares del mundo en los que aún sigue siendo Navidad

La Navidad ya ha terminado, nos cuesta asimilarlo pero es así. Han pasado cuatro días desde la última fecha señalada de las queridas fiestas, pero aún son muchas las personas que no se hacen a la idea, ya que se niegan a volver a la rutina y a abandonar las luces y el ambiente festivo navideño. También son otros muchos los que han trabajado durante la Navidad, por lo que no han podido disfrutarla plenamente. Para todos ellos, aquellos que se niegan a abandonar las fiestas y aquellos que no han podido disfrutarlas, existe una segunda oportunidad, ya que en algunas zonas del mundo, aunque no lo creas, a 10 de enero de 2017 sigue siendo Navidad. Si no lo crees sigue leyendo y te contamos aquellos lugares que alargan la Navidad hasta prácticamente mediados de enero. Después no dudes en acudir a ellos con un precio realmente económico gracias a los cupones de descuentos en hoteles de Descuentos Ideal. ¡Toma nota!

1. Disneyland París, Francia

Uno de nuestros países vecinos alberga un mundo lleno de magia en el que la Navidad se alarga hasta aproximadamente el 20 de enero, ya que en Disneyland París los adornos y el ambiente navideño aún hoy día siguen más que presentes. Nieve, personajes disfrazados, desfiles de carrozas navideñas, árboles, noches de ensueño, regalos… El lugar puede aportar tanta felicidad y magia que se te olvidará completamente que mientras tú lo pasas en grande, el resto trabaja alejado del ambiente de las fiestas. Si no has tenido oportunidad de disfrutar de la Navidad sin duda este parque de atracciones es tu mejor opción. Abrígate bien, ya que el frío estará presente durante todo el mes. Además, aunque el parque se encuentre aún en periodo navideño las tarifas pertenecen a temporada baja, por lo que el viaje te puede salir muy barato. Si quieres alojarte allí hazlo en algún hotel cercano, ya que los hoteles Disney si suelen mantener las tarifas de temporada alta hasta el 20 de enero.

2. Laponia, Finlandia.

Sin duda si quieres alargar el ambiente navideño nada como trasladarte hasta el pueblo más navideño del mundo, que no podía ser otro que el de Santa Claus. La villa se encuentra a 8 kilómetros de Rovaniemi, en Laponia, Finlandia. Es un lugar completamente cubierto de nieve, con casas pequeñas muy iluminadas, un fondo mágico creado por las montañas y la aurora boreal, y en el que hace frío, mucho frío. Allí te encontrarás con facilidad con Papa Noel y con su equipo de renos y elfos. ¡Sin duda la mejor elección si vas con peques! Tómate un chocolate caliente frente a la chimenea mientras ves como cae la nieve en el exterior, sal a apreciar la aurora boreal durante la noche, observa una carrera de huskis o construye un castillo de nieve.

3. Shanghái, China.

Si bien a diferencia de los dos lugares anteriores en este destino no sigue siendo Navidad como tal, sí podrás disfrutar de un ambiente muy festivo, ya que los ciudadanos chinos aún no han celebrado su año nuevo, por lo que la expectación se siente en cada rincón. El año nuevo chino se celebrará el próximo 21 de enero con una ceremonia espectacular que sin duda se quedará grabada en tu memoria y en tu retina para siempre. ¡No dudes en alargar el periodo navideño y trasládate a China!