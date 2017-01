3 zapatillas que triunfarán este 2017

La Navidad ya se ha ido de nuestras vidas y aunque ahora toca volver a la rutina, todo es mucho más sencillo si pensamos en las rebajas, esa campaña de precios reducidos que sigue a la Navidad con la que podremos encontrar no solo aquellos regalos en los que no han acertado los Reyes Magos, sino también aquellos productos que llevamos meses deseando comprar. El sector textil es uno de los que más se beneficia con este periodo de compras, por lo que numerosas marcas y establecimientos ponen en marcha promociones, ofertas y descuentos exclusivos en ropa y calzado. El calzado suele ser uno de los productos que más se adquiere en periodo de rebajas, por lo que si estabas pensando en comprarte unas zapatillas nuevas, este artículo te encantará. A continuación, vamos a recomendarte tres tipos de zapatillas ideales para este 2017, no solo por su comodidad, sino también por el hecho de que se pueden combinar con casi cualquier look. Además, ahora las puedes encontrar con un precio mucho más barato gracias a los cupones de descuentos en zapatillas de Descuentos Ideal. ¿Te animas? ¡Toma nota!

1. De velcro

Si hay algo que está a la moda desde hace casi un año es la mezcla de un look ‘casual’ con uno más ‘sporty’ con el objetivo de crear un look ‘street’ único y original. En este sentido cada vez más hemos ido incluyendo en nuestros 'outfits' la presencia de zapatillas deportivas en todos los colores y modelos posibles. Para esta nueva temporada la tendencia se mantiene pero además debes focalizar tu atención en un modelo muy concreto, las zapatillas de velcro. Con un color blanco casi impoluto se han convertido en el producto estrella, por lo que muchas firmas ya se están encargando de que esté en su catálogo. Lo que más llama la atención de estas zapatillas es que el velcro se encuentra invertido lo que le aporta un toque diferente a todos los demás modelos. Son ideales para combinar con unos pantalones cortos y anchos en negro, o con unos chinos en color verde.

2. Blancas

Las zapatillas van a ser tendencia de nuevo este año, pero es que el blanco también volverá a ser un año más el color elegido para este tipo de calzado, y es que solo los tonos blancos son capaces de aportar tanto a un look, por lo que las zapatillas blancas serán el calzado ideal para lucir tanto en eventos serios como en aquellos más informales. Además, su toque minimalista las hace una buena alternativa para destacar con poco. Sin duda una buena forma de hacer uso de un calzado cómodo y deportivo sin renunciar a ir a la moda. Ojo con las Sneakers, vuelven con ganas de convertirse en el calzado estrella de la temporada, por supuesto, también en blanco y sin detalles.

3. Converse

Siguiendo en la línea de calzado para un look más sporty también van a ser tendencia de nuevo las zapatillas tipo converse, ideales para combinar con casi cualquier look de día a día. Las más utilizadas serán aquellas que incluyan tonos pastel, colores fuertes, vibrantes o claros o que tengan estampados de colores y motivos abstractos.

¿Y? ¿Te ha gustado alguno de estos modelos? Esperamos que sí y que este 2017 luzcas las zapatillas más ideales del mercado.