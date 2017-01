¿Cuál es el cepillo de dientes más efectivo?

Preocuparnos y cuidar nuestro aspecto y apariencia es importante, no solo porque ello nos permitirá lucir una imagen de diez, sino porque también nos puede ayudar a combatir ciertos problemas como la obesidad, problemas del corazón, enfermedades bucales, etc. La salud bucal es muy importante, puesto que además de ofrecernos la posibilidad de presumir de una boca blanca e impoluta, esto evitará que suframos infecciones o problemas como la gingivitis. Hay cierta tendencia errónea a pensar que cumpliendo con los 4 cepillados diarios de los dientes evitaremos todo problema bucal, pero si bien esto sí es efectivo, es muy importante tener en cuenta qué cepillo de dientes utilizamos con asiduidad, ya que dependerá de él que el trabajo de limpieza sea eficaz o no. Lo principal es asimilar que no todos los cepillos son para todas las personas, puesto que cada uno tenemos diferentes necesidades de higiene bucal, así que el primer paso será escoger un cepillo adecuado a estos requerimientos particulares y después estudiar detalladamente cuáles son los cepillos más eficientes del mercado. Si estás un poco perdido en este tema sigue leyendo porque a continuación te vamos a explicar en qué se diferencian unos de otros. Así después podrás adquirir el que mejor se adapte a ti beneficiándote de las ofertas en cepillos dentales de Belleza Ideal. ¡Toma nota!

¿Cómo son los convencionales?

Es el cepillo que más se utiliza y por ende también el más conocido. No funciona a partir de pilas ni con batería, sino que la higiene se realiza de forma manual gracias a los movimientos que nosotros mismos realizamos con la mano, la muñeca y el antebrazo. Se compone de 3 o 4 tiras de cerdas que se encargan de limpiar solo la parte más superficial de los dientes, de ahí que el acabado no sea tan perfecto y limpio, lo que ocasiona que la placa bacteriana no sea eliminada con tanta eficacia.

¿Cómo son los mecánicos?

Los cepillos dentales mecánicos son aquellos que aunque son manejados de forma manual por el usuario permiten un movimiento adicional de las cerdas que vibran y eliminan y limpian tanto la parte más superficial como la interna de la boca proporcionando una higiene ideal. Estos instrumentos podemos dividirlos en eléctricos si funcionan mediante conexión eléctrica o de batería.

¿Cuál es el mejor?

Claramente los cepillos dentales mecánicos, ya sean eléctricos o de batería, son los más eficientes, puesto que el proceso de limpieza es más rápido y profundo, llegando a zonas a las que no se puede llegar con un cepillo manual. Además, otra ventaja de los mecánicos frente a los manuales reside en el hecho de que pueden ayudar a la higiene bucal en personas con poca habilidad motora.

No obstante, no todo son ventajas, puesto que los cepillos manuales son más baratos, se pueden trasladar con facilidad y no necesitan conexión eléctrica o uso de batería.

Por tanto, como conclusión final, te recomendamos que elijas un cepillo dental que se ajuste a tus necesidades ante todo y por eficacia nos decantamos por el cepillo mecánico, ya que el proceso de limpieza es más completo que con uno manual y además es más cómodo, puesto que apenas hay que moverlo. Esta vez no es un mito, el cepillo mecánico mejora la higiene bucal.