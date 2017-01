4 trucos de belleza para afrontar el invierno

Durante la Navidad nuestro cutis ha sufrido por el exceso de comidas copiosas ricas en grasas, y si creías que con el final de las fiestas todo había acabado te equivocas, nuestra pobre piel debe enfrentarse a un mal peor, ya que el invierno no se acerca, ya está aquí. El frío, la humedad, los cambios de temperatura y el viento son los principales agentes externos que amenazan con dañar el aspecto y la textura de nuestra piel, ya sea agrietándola, provocándole tirantez, rojeces, pérdida de luminosidad o resecándola en exceso, entre otros efectos. Por este motivo debemos extremar al máximo la precaución y el cuidado de nuestro cutis y también el del cabello, ya que también se ve perjudicado. Además, debemos adaptarnos a las necesidades que impone la nueva estación. Si estás un poco perdida en lo que respecta a cómo debes cuidar tu piel y cabello del frío invernal, no te preocupes, ya que a continuación te contamos algunos trucos para que lo combatas con eficacia.

1. Hidrata todo tu cuerpo

La hidratación es muy importante, puesto que en invierno nuestra piel sufre un exceso de sequedad. Por ello, debes hidratar tu piel diariamente, no solo la del rostro, sino la de todo el cuerpo, así evitarás que unas zonas estén hidratadas y otras no. Para ello haz uso de una buena crema hidratante, la cual puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en cremas hidratantes de Belleza Ideal. Si mantienes la piel hidratada no se agrietará con facilidad, puesto que dejará de ser tan sensible. También puedes beber agua con frecuencia para hidratarte por dentro o añadir unas gotas de un sérum hidratante a tu base de maquillaje para ir siempre hidratada.

2. No laves excesivamente tus manos

Ni hay que dejar de lavarse las manos ni tampoco hay que lavarlas en exceso, ya que especialmente en invierno esto puede producir una dermatitis de desgaste. Como opción alternativa a ello puedes utilizar guantes o una crema para las manos que incluya una barrera protectora que no las dañe.

3. Cambia de champú

En invierno es recomendable cambiar de champú, ya que el cabello también nota el frío y la humedad, por lo que es vital lavarlo con un champú que lo fortalezca y lo nutra en profundidad. Solo así, evitarás que pierda brillo con facilidad, que las puntas se abran o se partan, y le proporcionarás la nutrición e hidratación necesaria.

4. Evita el uso de colonias

Los perfumes y colonias en invierno son muy perjudiciales, ya que pueden causar irritaciones en la piel o pueden resecarla en exceso debido a que son ricas en alcohol. Por ello, utiliza cremas, lociones y perfumes libres de alcohol, así te asegurarás de que tu piel no se ve dañada.