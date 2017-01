3 imprescindibles en moda para estas rebajas

Oficialmente, la Navidad ha llegado a su fin. Hoy muchas personas están abriendo sus regalos de Reyes y mañana toca continuar nuestras vidas y dejar atrás una de las fiestas más bonitas y queridas del año. ¡Error! Mañana continúa la fiesta, ¡comienzan las rebajas!

Las rebajas es la gran campaña de compras extraordinarias y precios reducidos que sigue a la Navidad. Un periodo perfecto que muchos aprovechan para comprar los regalos de Reyes más retrasados, cambiar algo que les han regalado o simplemente darse algún caprichito. La moda y la informática son los sectores clave que se benefician con esta campaña, por lo que no es de extrañar que las empresas y marcas más importantes de dichos ámbitos se sumen a las rebajas con promociones exclusivas, descuentos, precios más bajos, etc.

Si eres una apasionada de la moda, estás de suerte, ya que a continuación te vamos a contar con lujo de detalles cuáles son los ‘must have’ para estas rebajas, para los que aún no conocen bien el vocabulario de moda, hablamos de los imprescindibles, esa prenda, ese cazado y ese complemento que sí o sí debes conseguir en las rebajas aunque tengas que atrincherarte en la puerta de tu tienda favorita desde bien temprano. Además, ahora puedes conseguirlos más baratos incluso gracias a los cupones de descuentos en moda de Descuentos Ideal. ¿Estás lista para conocerlos? ¡Toma nota!

1. Una prenda: pantalones ‘boyfriend’

Basándose en el estilo ‘tomboy’ llegan estos vaqueros desgastados y rotos que seguramente a más de una abuela de España no le gustarán precisamente por eso, por estar rotos. Este modelo permite destacar algunas zonas de nuestras piernas, especialmente la zona superior del muslo con pequeñas roturas cubiertas de hilos que hacen parecer que nos hemos enredado en una verja de alambre. Aunque se trata de unos vaqueros más aptos para otoño, verano y primavera, realmente en invierno también podrías utilizarlos, claro, siempre y cuando no haga frío como para congelarte. Combínalos con un suéter blanco y unas zapatillas deportivas de plataforma alta y lucirás un ‘outfit’ espectacular.

2. Un zapato: ‘hootie'

¡Top! ¡Top! ¡Top! Sin duda la sensación de la temporada, el calzado del año y también la novedad, quédate con su nombre porque lo vas a escuchar hasta la saciedad. Son unos zapatos muy parecidos a los de la típica abuela pero que se han quedado a medio camino de convertirse en una bota o en un tacón, y por tanto son un fantástico híbrido que este invierno y primavera lucirá la mayoría de mujeres en sus pies. La principal diferencia con respecto a los zapatos de la abuela reside en que esta vez la forma es más estructurada y también en que no es un calzado plano, puesto que todos los modelos lanzados y mostrados en las últimas pasarelas dejan patente que son zapatos con tacón. Suelen tener un empeine bajo y un escote en pico con un tacón medio no muy alto. Además, son de piel y los podrás encontrar con todo tipo de tonos, aunque destacarán los dorados, los plateados y los oscuros, así como también con gran variedad de detalles, desde estampados hasta purpurina pasando por bordados, terciopelo e incluso piel escamada.

3. Un complemento: mochila

Si las bandoleras nos permitían ir cómodos, las mochilas y en general cualquier bolso grande son ideales para ir al trabajo, puesto que te permitirán llevar con comodidad y estilo todo lo que necesitas como el maquillaje, el móvil, la tablet, la bufanda, la agenda, etc. Además, suelen combinar con facilidad con casi cualquier look, especialmente los colores azul, beige y marrón, que nunca suelen fallar. Lo ideal es que incluya muchos compartimentos con cierres con cremallera, así podrás tener todas tus cosas bien organizadas y no perderás tiempo al buscarlas en el interior del bolso. Además, si no va contigo eso de llevarla colgada a la espalda, no dudes en llevarla suspendida del asa, te aportará un toque de ejecutiva de Estados Unidos ideal. ¿Te acuerdas de Anne Hathaway en ‘El Diablo Viste de Prada’? Pues igual.

Listo, estos son los ‘must have’ en moda que puedes conseguir en estas rebajas y que por supuesto te recomendamos. ¿Tienes alguno más? ¡Cuéntanoslo!