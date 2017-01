3 productos para desencrespar el cabello

Despertarse de buen humor una mañana puede terminar en solo cuestión de segundos, ya que para muchas mujeres nada más empezar el día ya comienza un auténtico reto, ser capaces de domar su cabello. El encrespamiento es un mal que afecta a muchas chicas y chicos con el cabello largo, teñido, rizado u ondulado. Surge principalmente debido a dos problemas, resequedad y falta de hidratación. Como consecuencia de ambas complicaciones el pelo se vuelve indomable, con un aspecto sucio, sin vida, sin forma, se llena de nudos y hasta parece que ha recibido electricidad, en resumen, un auténtico caos en el que salen ‘pelillos’ por todos lados. Si bien existen numerosos trucos caseros que pueden ayudarte a lucir una melena de Beyoncé o tan perfecta como la de Cher, la realidad es que sin el uso de un buen producto ‘anti-frizz’ lo tendrás muy complicado. Si no tienes ni idea de qué productos pueden ayudarte a poner fin a este auténtico drama, no te preocupes, ya que a continuación te contamos con lujo de detalles los mejores productos que puedes utilizar para evitar este mal, los cuales puedes conseguir desde ya a buen precio beneficiándote de las ofertas en productos anti encrespamiento de Belleza Ideal. ¡Toma nota!

1. Spray

Los sprays capilares son buenos aliados contra el encrespamiento capilar, ya que actúan de forma similar al champú, pero su efecto suele prolongarse en el tiempo para evitar que el cabello se ondule repentinamente o comience a mostrar un aspecto sucio en cualquier momento. Normalmente los sprays anti encrespamiento se suelen recomendar para personas con pelo ondulado, puesto que es en ellas en las que con mayor frecuencia puede darse este problema durante un largo periodo de tiempo. Estos productos pueden usarse todos los días, tanto después del lavado como justo antes de empezar a peinarnos. Su efecto suele durar aproximadamente 8 horas, por lo que es perfecto para salir de casa por la mañana y volver por la tarde con tu cabello como si hubieras ido a la peluquería. ¡Pruébalo y nos cuentas qué te parece!

2. Aceite

Los aceites capilares son muy conocidos por su alto efecto hidratante para el cabello, por lo que también son ideales para evitar el encrespamiento o al menos prevenirlo. La función principal de los aceites capilares es nutrir e hidratar el cabello, por lo que es más fácil controlarlo y por ende desenredarlo en caso de que se produzcan nudos. Además, al aportar una hidratación extra, el cabello se enredará con menor facilidad, por lo que el encrespamiento apenas se producirá.

3. Tratamiento

Un tratamiento ‘anti-frizz’ no deja de ser otra cosa que un gel, crema, sérum o una mascarilla que especialmente tenga como función acabar con el cabello encrespado a raíz de las propiedades e ingredientes que presenta. Mientras que el spray servía para aumentar la duración del efecto anti encrespado y el aceite permitía prevenir este problema e incluso evitarlo, los tratamientos ‘anti-frizz’ permiten eliminar este problema prácticamente para siempre. Además, no solo incluyen beneficios relacionados con el anti encrespamiento del cabello, puesto que además también aportan brillo, restauran la fibra capilar, desenredan y facilitan el peinado, pudiéndolo usar tanto en húmedo como en seco. Busca un tratamiento que no necesite aclarado, enriquecido con ácido hialurónico, sin parabenos y que proteja la fibra capilar, devolviéndole la elasticidad, eliminando el efecto acartonado y otorgándole mayor flexibilidad, en resumen, eliminando el encrespamiento.

Con estos productos podrás combatir el encrespamiento sin ningún problema. Esperamos que te sean útiles y que tu cabello deje de ser indomable. ¡Cuéntanos qué te parece y comparte con nosotros más trucos, recomendaciones y productos!