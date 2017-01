3 complementos útiles para ordenador que puedes regalar en Reyes

Esta noche llegan los Reyes Magos, numerosos niños, y también los que no son tan niños, esperan su llegada porque se traduce directamente en algo, regalos debajo del árbol o al lado del Belén. ¿Cómo? ¿Aún no has comprado tus regalos? Aunque ya llegas un poco tarde, no te preocupes, puesto que seguro que aún puedes conseguir algún que otro presente para tus seres queridos. Si no sabes muy bien qué regalarles podemos ayudarte, ya que el sector textil y el tecnológico e informático son los que más se benefician de las compras de Navidad, por lo que quizá algún artículo de estos ámbitos puede casar con las exigencias, gustos y peticiones de esas personas especiales de tu vida, ¿no te parece? Si bien regalar un ordenador o un teléfono móvil puede ser un regalo algo excesivo para Reyes, puesto que no bajará de los 300 euros, una buena opción es regalar accesorios o complementos que permitan aumentar la experiencia de consumo del usuario, ya sea mejorando el sonido, la funcionalidad del dispositivo o la calidad de imagen, entre otras ventajas. ¿Te gusta la idea? A continuación, te vamos a recomendar tres accesorios para ordenador, que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en accesorios para ordenador de Descuentos Ideal y que te aseguramos que no te defraudarán. ¡Toma nota!

1. Mando

Especialmente si es un apasionado de los videojuegos de ordenador este accesorio será un regalo perfecto, ya que aunque muchos ‘gamers’ están acostumbrados a jugar con el teclado del PC, no cabe duda de que los mandos son también muy cómodos, sobre todo si escoges uno inalámbrico, puesto que podrá jugar a distancia desde la cama con el mayor confort que haya imaginado. Te recomendamos que busques uno que ofrezca variedad de controles y botones e incluso si trae algunos extra mejor, ya que así podrá adaptarlo a sus necesidades, facilitando su uso. Busca un diseño ergonómico que se adapte perfectamente a su mano. También es importante la compatibilidad con distintos sistemas operativos, ya que si cambia de ordenador o marca, el hecho de que solo funcione con un sistema o que necesite instalar drivers complejos para su utilización puede acabar con su uso a corto plazo. Que lleve pantalla o que el material sea de metal son características que también puedes tener en cuenta pero que subirán un poco el precio.

2. Ventilador

Son soportes compuestos por una base de aluminio fuerte y duradera que permite que el calor que desprende el ordenador se reduzca, así como que este se vaya enfriando progresivamente, por lo que evitará que se estropee el motor. Suele ir conectado a través de USB así que es fácil de instalar y quitar. Además, al disponer de este tipo de soportes si suele trabajar en la cama por la noche evitará el contacto entre sus genitales y las ondas que desprende el ordenador, es decir, aumentará y mejorará el rendimiento de su PC y además cuidará su salud, ya que este tipo de ondas suelen ser perjudiciales. Los hay en muchos formatos y colores, e incluso hay algunos que los están realizando en formato ‘pendrive’, por lo que el tamaño es mucho menor que las bases convencionales.

3. Dock

Este dispositivo es perfecto para añadir más funcionalidad a su ordenador o portátil. Básicamente se trata de una base que se adhiere al equipo y que ofrece una cantidad extra de puertos USB, conexión para una pantalla y conexión de puerto de red Ethernet, algo ideal si suele trabajar con varios terminales y dispositivos, puesto que podrá mantener todos conectados sin ningún problema.

Estos son algunos de los complementos para ordenadores más vendidos de los últimos meses, no obstante, aunque no son tan aclamados, también puedes decantarte por un monitor, un elevador, unos auriculares o un disco duro externo como posibles regalos. ¡Felices Reyes!