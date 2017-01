3 remedios eficientes para eliminar las espinillas

A esta Navidad le quedan pocos días de vida, algo que nuestro estómago y nuestro bolsillo agradecen más que nadie, puesto que durante estas fiestas no solo nos excedemos gastando dinero, sino también comiendo hasta reventar, dos actos que tienen varias consecuencias directas, la primera, estar en números rojos en enero, la segunda, ganar unos cuantos kilos de más. Sin embargo, no solo los kilos de más son los grandes efectos del exceso en comidas copiosas durante Navidad, no, aunque no lo creas, tu piel también se ve afectada, más aún si te has excedido en el consumo de grasas, ya que tu piel lo notará, aumentará la segregación de sebo y… ¡Sorpresa! Dale la bienvenida al acné en tu rostro. Este ‘drama’ se verá aún más intensificado si tienes la piel grasa, así que ten precaución. En el mercado existe una gran variedad de productos anti acné, como los que puedes conseguir ya beneficiándote de las ofertas en cosméticos anti acné de Belleza Ideal, pero especialmente son tres los tratamientos y remedios más eficaces. ¿Sabes cuáles? Si no los conoces, no te preocupes, a continuación te los detallamos uno a uno. ¡Toma nota y libera tu piel de ese problema post-navideño!

1. Aceite esencial de árbol de té

El aceite esencial de árbol de té es un ingrediente natural imprescindible para quienes sufren acné. Evita la infección y ayuda a secar los granitos rápidamente. Para ello, aplicaremos un poco de este aceite sobre cada granito justo antes de dormir. Es un aceite muy fuerte, por lo que habrá que aplicarlo solamente sobre los granitos, en cantidades muy justas y evitando usarlo sobre el contorno de los ojos, ya que podría dañarlo. Normalmente este ingrediente es utilizado para la elaboración de una gran variedad de productos cosméticos, especialmente aquellos anti acné. También podrás encontrarlo en ciertas cremas hidratantes especialmente indicadas para personas con la piel muy grasa, ya que son aquellas que tienen mayor tendencia a sufrir este problema estético.

2. Láser

Aunque no lo creas de forma similar a como actúa con la depilación, el láser también permite mejorar considerablemente el acné en el rostro de las personas. Los tipos de láseres utilizados para tratar el acné varían en longitudes de onda de luz y tendrá una eficacia distinta en función de los diferentes tipos de acné. Su funcionamiento es muy fácil de entender, destruyen las glándulas sebáceas que hacen tu piel sea aceitosa al presionar el dispositivo contra la piel. No obstante, también hay otros tratamientos derivados como el tratamiento de luz azul que además también permite eliminar las bacterias y una capa muy delgada de la piel para reducir la apariencia de las cicatrices del acné. Como principal ventaja de este tratamiento destacamos que se puede utilizar en el pecho, la espalda e incluso la cara. Su uso dependerá de tu tipo de acné, consúltalo con tu profesional.

3. Miel

Aunque la miel sea grasa ello no tiene que significar que no pueda ayudar a combatir el acné, es más, lo hace. La miel es un alimento famoso por sus excelentes propiedades antibacterianas, anti fúngicas y antisépticas, lo que ayuda a eliminar el acné de forma indolora y rápida. Este beneficio podrás obtenerlo de dos formas, consumiendo miel, lo que regulará la segregación de sebo gracias a su alto contenido en peróxido de hidrógeno, o bien, utilizando el producto como si fuera una crema o una mascarilla, lo que permitirá que los granos se resequen con mayor facilidad al exfoliar y tratar la piel dañada. Déjala actuar unos 15-20 minutos mientras vas masajeando las zonas afectadas y notarás la diferencia.