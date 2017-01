Los mejores ordenadores que puedes regalar en Reyes

Ya queda muy poquito para que finalicen estas fiestas de Navidad. En breve tocará volver a la rutina, al trabajo y afrontar con paciencia y ajustándose el cinturón la temida cuesta de enero. Si bien ir tomando conciencia de ello está bien, aún queda uno de los días más importantes del periodo navideño, el Día de Reyes, un día en el que numerosas personas recibirán los regalos que sus seres queridos han considerado ideales para ellos. Y tú, ¿ya has comprado los tuyos? SI no es así, no te preocupes, ya que formas parte de ese 50% de españoles que decide dejar las compras navideñas para el último momento. Si este despiste se ha debido a falta de tiempo, aprovecha y compra de forma online sin salir de casa mientras trabajas o haces otras tareas todo lo que necesites. Si por el contrario todo depende más bien a una cuestión de falta de creatividad, ten en cuenta sectores como el tecnológico e informático o el textil, ya que son los grandes beneficiados en este periodo de compras extraordinarias. Decantándonos por el primero de ellos, el informático, hoy queremos darte algunas ideas de regalos que pueden satisfacer a esas personas especiales de tu vida, toma nota de estos ordenadores que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de los cupones de descuentos en ordenadores de Descuentos Ideal, y que te aseguramos que son los más eficientes del mercado actualmente

.

1. 15 AY135NS

Este portátil es perfecto para afrontar cualquier tarea que se realice diariamente, desde abrir y ejecutar programas hasta ver películas y series, escuchar música o incluso editar fotografías y vídeos. Es un producto muy asequible, ya que su precio no es muy alto al no superar los 700 euros. Su sistema operativo es Windows 10, cuenta con un procesador Intel Core i5-8200U, pantalla HD, memoria de 16 GB, disco duro de 1TB, y tarjeta gráfica AMD Radeon, entre otras especificidades. Es un portátil muy potente que puede satisfacer tanto un uso casual y esporádico como una utilización y trabajo diarios e intensos.

2. Pro

Destaca por poseer una pantalla retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas. Cuenta con un procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 2,5 GHz, mucho más potente que las dos gamas anteriores. Posee un disco duro de hasta 1 TB. Aunque todo parecen ventajas, el peso y la autonomía son dos de los puntos débiles de estos modelos, y es que pesan más de 2 kg y sólo pueden funcionar durante 7 horas seguidas. Su precio oscila los 1.000 – 1.200 euros, ya que además de la marca, es un dispositivo perfecto para realizar todo tipo de trabajo sin ningún problema.

3. 255 G4

Si lo que quieres es potencia y que el precio disminuya, este modelo tiene todo lo que necesitas. No suelen costar más de 500 euros y el procesador del que disponen es el APU AMD Dual-Core E1-6015, que además incluye como tarjeta gráfica una Radeon R2 Graphics, mucho más potente que la anterior. En cuanto a la pantalla, la capacidad de almacenamiento, y la memoria RAM las cualidades son las mismas que el modelo anterior. El sistema operativo es Windows 8, con el que puedes aumentar la productividad de tu trabajo, aunque también dispone de Windows 10 mediante una actualización. Incluye los mismos puertos que el equipo mencionado anteriormente. Es ideal para trabajar con problemas que requieran de una potente tarjeta gráfica y sean muy visuales. Su diseño y el peso inferior a 3 kilos también lo hacen ideal para trabajar con él fuera de la oficina o de casa.