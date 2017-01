3 joyas que puedes regalar en Reyes

A la Navidad 2016/2017 le quedan muy poquitos días de vida, pero pese a la cercanía del final de la festividad, son muchas aún las personas que no han comprado todos los regalos que entregarán a sus seres queridos, ya que se espera que los días 4 y 5 de enero sean en los que más compras se registren. Este retraso a la hora de comprar los presentes no es consecuencia únicamente de ese dicho que dice que los españoles lo dejamos todo para última hora, sino más bien es producto de una falta de tiempo o peor aún de creatividad. Muchas personas no conocen realmente a sus seres queridos y por ello no identifican con facilidad cuál es el regalo que les entusiasmaría, por lo que al final terminan decantándose por lo primero que ven. Si te encuentras en esta situación debes saber que los sectores que se alzan como los más elegidos por los consumidores son el tecnológico y el textil, especialmente este último, ya que la ropa y los complementos de moda como joyas y bisutería son los reyes en estas fiestas. ¿Te acabamos de dar una idea? Si crees que el regalo ideal de esa persona tiene que ver con la joyería pon mucha atención, ya que a continuación te vamos a recomendar las tres mejores joyas que puedes regalar, las cuales puedes conseguir desde ya a buen precio si te beneficias de los cupones de descuentos en joyería y complementos de Descuentos Ideal. ¡Toma nota de estas piezas únicas y fascinantes!

1. Cadenas

Las cadenas vuelven a ser un elemento imprescindible de muchos looks al igual que las pulseras. Especialmente destacan dos claves antes de escogerlas; deben ser muy sencillas y poco pesadas, es decir, minimalistas, y deben ser de oro. Una cadena fina y con alguna forma geométrica bañada en oro o plata es el mejor regalo que puedes hacer a toda amante de lo ‘trendy’. Este tipo de alhajas evita el exceso y lo recargado en un look, pero potencia su visibilidad. Ojo, no es el sustituto del ‘choker’, al contrario, es un complemento ideal.

2. Pendientes

Los pendientes son una joya muy personal e intima, por lo que regalarla puede echarte para atrás a priori, especialmente si no conoces en profundidad a esa otra persona. No obstante, puedes guiarte por alguna de las tendencias de los últimos meses con respecto a este tipo de complementos. Al igual que ocurría anteriormente con las cadenas, el minimalismo y la sencillez se imponen, lo que no tiene porqué significar que los pendientes con piedras preciosas hayan dejado de llevarse. Puedes decantarte por regalar unos pendientes bañados en oro o chapados en plata de los que cuelguen piedras preciosas que aporten un toque diferente a la joya, o hacer una oda a la sencillez y a la elegancia con unos pendientes en forma de aro bañados en oro.

3. Brazalete

Los brazaletes han vuelto a ganar terreno a las pulseras, por lo que de nuevo se posicionan como complemento estrella para lucir en las muñecas y antebrazos. Con ellos abandonamos la sencillez y lo minimalista y nos rendimos ante el exótico poder de las piedras preciosas y también ante formas imposibles e inimaginables casi hermanas del surrealismo de Dalí. Pueden ser rígidos o flexibles, no importa, lo realmente relevante es que sean llamativos y que el color sea un detalle imprescindible. Los brazaletes dorados con piedras como amatistas o esmeraldas serán un auténtico ‘top’ este 2017.

Aunque los anillos y las sortijas también pueden ser buenas alternativas para regalar esta Navidad, estas son a nuestro juicio las joyas clave del 2017, por lo que no dudes en buscarlas y conviértete en el mejor Rey Mago para esa persona. ¡Felices Reyes!