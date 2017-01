¿Qué debe tener un set de manicura?

El tiempo pasa muy rápido, tanto así que en menos de una semana ya habremos dicho oficialmente adiós a la Navidad 2016/2017. Sin embargo, no vamos a ponernos tristes, ya que lo mejor es disfrutar de lo que queda, que precisamente no es poco. En unos cuantos días muchas personas recibirán los regalos de Reyes, esos que sus seres queridos han buscando con tanto ahínco y esfuerzo. ¿Cómo? ¿Aún no has comprado los regalos de esas personas especiales de tu vida? La realidad es que ya vas un poco tarde, pero como dice el dicho, “nunca es tarde si la dicha es buena”, así que ponte manos a la obra. Si tienes problemas de creatividad podemos darte algunas ideas, ya que los cosméticos, el sector textil y el tecnológico son los tres grandes beneficiados de la campaña de Navidad al ser los más escogidos. Especialmente en lo que respecta a belleza y cosmética destacan ante todo los perfumes y los sets, ya sean de maquillaje, pedicura o manicura.

No obstante, los estuches de manicura, los cuales puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en estuches de manicura de Belleza Ideal, aunque son muy útiles, ya que te permiten lucir unas cutículas en perfecto estado, suelen incluir una gran variedad de herramientas y utensilios que a veces no utilizamos simplemente porque no sabemos para qué sirven. Si habías pensado en este producto como un posible regalo pero no tienes ni idea de qué debe llevar, pon atención porque te lo detallamos a continuación. ¡Toma nota!

1. Alicate

No se trata de unos alicates tradicionales, sino de unos especiales cuya función principal es cortar las cutículas de las uñas, algo que si bien es útil, solo debe realizarse en casos puntuales, como por ejemplo en el caso de que tengamos una uñas clavada. Si cortas las cutículas con mucha frecuencia crecerán de forma más rápida e incluso pueden ir deformándose, así que es mejor no cortarlas con tanta frecuencia. Normalmente los estuches incluyen dos alicates, el de cutículas y también el de uñas, que sirve para cortar las uñas más duras. ¡Fíjate en que tu estuche incluye ambos!

2. Tijeras

Los estuches de manicura suelen incluir diferentes tipos de tijeras porque los usos de unas y otras son muy diferentes, por lo que al igual que ocurría con los alicates, es muy importante que tu estuche incluya todas. En primer lugar, te encontrarás con las tijeras para cortar uñas, que servirá para eliminar aquellas uñas más blandas, recuerda que para las duras deberás hacer uso de los alicates para uñas. También dispondrás de unas tijeras para cutículas que son muy recomendables para retirar padrastros de las uñas y piel levantada. Además, de forma complementaria algunos estuches suelen incluir otras tijeras, que si bien su uso no tiene nada que ver con la manicura, sí es muy útil. Hablamos de las tijeras para nariz y orejas, unas tijeras especiales con la punta redondeada que sirven para eliminar los pelos que sobresalgan por los orificios nasales y de las orejas.

3. Palito de naranjo

Los palitos de naranjo son similares a los punzones, ya que son alargados y acaban en punta. No obstante, no pinchan y su función principal reside en retirar y esconder las cutículas hacia atrás, para que la uña crezca de forma óptima y no se clave.

4. Cortaúñas

Los cortaúñas son mucho más cómodos que las tijeras y permiten retirar las uñas con facilidad, acabando con padrastros y piel levantada de forma indolora. Además, suelen llevar incorporado una especie de mini cuchillo que sirve para limpiar el interior de las uñas de forma eficiente, luciendo así una manicura perfecta de forma fácil y sencilla.

Hay cierta tendencia a pensar que estos sets incluyen esmaltes, limas y pulidoras entre otros utensilios de manicura, pero nada más lejos de la realidad, ya que en ese caso estaríamos hablando de un set de esmaltado, que además suele ser mucho más caro, puesto que puede incluir brochas de maquillaje. Normalmente son utensilios que tenemos en casa, por lo que antes de regalarlo asegúrate de que esa persona no tiene ninguno. ¡Felices Reyes!