3 estilos de maquillaje para esta Nochevieja

Al 2016 le quedan muy pocos días, por lo que ya son muchas las personas que están empezando a organizar la velada de Nochevieja, una noche en la que de nuevo nos reunimos con amigos y familiares para despedir el año y que al igual que Nochebuena requiere de numerosos preparativos, y no precisamente por la cena, no, sino más bien por el atuendo que vamos a lucir durante esta noche. Nochevieja es desde hace años, una noche para disfrutar del ambiente festivo y lucir de gala, por lo que muchas personas piden hora en la peluquería, se pasan horas y horas decidiendo qué conjunto llevarán durante la noche, se prueban numerosos accesorios y complementos, pero ¿y el maquillaje? No deja de ser otro elemento importante de cara a conseguir el ‘outfit’ perfecto para la última noche del año, por lo que también hay que tenerlo en cuenta. Si estás un poco perdida en cómo debe ser el maquillaje perfecto para Nochevieja no te preocupes, ya que os vamos a enseñar algunos de los estilos más interesantes para despedir el año y dar la bienvenida al 2017. ¿Te apuntas? No olvides hacer una lista con todos los productos que necesitas y consíguelos a buen precio beneficiándote de las ofertas en maquillaje de Belleza Ideal. ¡Comenzamos!

1. Naturalidad ante todo

Uno de los estilos y también una de las tendencias que más adeptos ha sumado a lo largo de este 2016 ha sido lo ‘nude’, es decir, el maquillaje natural, similar al color de nuestra piel y sin grandes excesos ni muy recargado. Este estilo se basa en el uso de una base de maquillaje muy fluida y traslucida, sombras de ojos beige, ligeros toques de un iluminador plateado en el lagrimal, una máscara de pestañas muy oscura que proporcione una extensión extra a nuestras pestañas, brillo transparente en los labios, colorete con tonos pastel y rellenador de cejas para hacerlas destacar. Normalmente, este estilo suele ir acompañado de un recogido en el cabello. ¡Top para chicas rubias!

2. El protagonismo de los labios

Otro estilo que se ha impuesto desde hace unos meses es el protagonismo de los labios, es decir, hacerlos destacar con maquillaje más que ninguna otra zona del rostro. Normalmente este estilo de maquillaje se basa en utilizar un color muy llamativo en los labios, normalmente el rojo. Es un estilo sexy, pero extremadamente elegante. Para el resto del rostro utiliza colores neutros, como por ejemplo, tonos nude, rosas, pastel y en general, colores suaves y muy claros. Para los ojos te recomendamos que utilices un delineador líquido que los deje un poco ahumados. No dudes en lucir este maquillaje con un elegante vestido negro con abertura trasera y una hermosa melena ondulada. ¡Top para chicas morenas!

3. Innovar nunca está de más

Aunque sea Nochevieja, innovar nunca está de más, y menos si tenemos en cuenta que es la última noche del año. Arriesgarse con el maquillaje y experimentar con nuevos colores puede traducirse en dos resultados, o sale bien y eres lo más ‘top’ de la noche, o al menos serás ‘Trending Topic’ al día siguiente como Lady Gaga o Madonna, que siempre arriesgan. Este estilo es muy similar al ‘Gótica Chic’, por lo que te proporcionará un aspecto muy juvenil. Se basa en aplicar una base traslucida, máscara de pestañas en los ojos para hacerlas infinitas, iluminador para potenciar la mirada, y sombras de ojos azules con un acabado ahumado. Para los labios nos reservamos un tono burdeos o un rojo borgoña. ¡Tú decides! Este estilo va genial con una coleta alta y es top para chicas pelirrojas y castañas.

¿Ya lo tenemos todo no? Maquillaje, vestuario, la cena… ¿Qué estilo te ha gustado más? ¡Cuéntanoslo! Solo nos queda desearte que pases una gran noche y que tengas una muy buena entrada de nuevo año.