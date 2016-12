3 claves para elegir un perfume para hombres

A la Navidad le quedan pocos días, pero aún podemos disfrutarlos en familia, comiendo hasta la saciedad, y sobre todo, aún estamos a tiempo de comprar los últimos regalos antes de que llegue el ansiado Día de Reyes. Estas semanas previas son muchas las empresas, comercios y marcas que ofrecen promociones y descuentos exclusivos en una amplia gama de productos. Sin embargo, no siempre dejamos de comprar los regalos por el precio, sino también por la falta de tiempo y sobre todo, por la falta de creatividad. Si justo ese es tu caso, que no sabes qué regalarle a tus seres queridos, debes saber que los productos cosméticos y las colonias son dos de los artículos estrella en estas fiestas, especialmente si esa persona es un o una ‘beauty lover’. A veces pensamos que estos productos solo podemos regalarlos a mujeres, pero desde hace tiempo son muchos los hombres que se preocupan por el cuidado estético y que consumen a diario este tipo de artículos, por lo que regalar una colonia o una crema facial a un hombre no es para nada una mala opción. Si habías pensado en regalar un perfume a un hombre, pero estás un poco perdido en el tema, a continuación te damos algunos consejos que pueden servirte de cara a tu compra. Después, no dudes en beneficiarte de las ofertas en perfumes de Belleza Ideal, así podrás conseguirlos a buen precio. ¡Toma nota!

1. Época del año

Este factor lo debes tener en cuenta para elegir cualquier perfume, ya sea de hombre o de mujer, puesto que hay fragancias que huelen muy bien en invierno, pero que por ejemplo, en verano con el calor y el sudor pueden convertirse en un auténtico olor desagradable. Por ello lo recomendable es optar por fragancias orientales y amaderadas en invierno, mientras que decantarse por las frutales y herbales es mejor en verano. También debes tener en cuenta el periodo del día en el que va a utilizar la fragancia, si es de día, opta por perfumes frescos, mientras que si es para eventos de noche, opta por los perfumes cargados.

2. Tipo

Conocer los distintos tipos de fragancias también es importante para escoger un perfume para hombres, puesto que algunos tipos son más recomendables para chicas por el olor y los componentes. De forma general, se pueden clasificar en cuatro; cítricos, especialmente aquellos con aroma de mandarina, pomelo o naranja; herbales, que se realizan a partir de hojas y tallos de árboles; orientales, especialmente los de pimienta y canela, y finalmente, amaderados, entre los que destaca, el ambar y la resina.

3. Personalidad

Los perfumes sirven para dejar un recuerdo de la persona, por lo que antes de decidir el perfume que vas a regalar es importante que tengas en cuenta cómo es esa persona, es decir, su personalidad. De forma general si es una persona discreta lo recomendable es decantarse por perfumes suaves y cítricos con mayoría de notas altas, ya que el aroma desaparece a los diez minutos, mientras que si es un hombre con un fuerte temperamento, quizá lo mejor es que le des un perfume a base de especias o maderas con mayoría de esencias de base, ya que son las que perduran.