3 tendencias de belleza que triunfarán en 2017

Se acaba el año, toca hacer balance de lo mejor que ha ocurrido este 2016 y para los ‘beauty lovers’ sobre todo toca hacer balance de las tendencias en moda y belleza que han marcado este año que acabará en unos pocos días. No obstante, que finalice el año no es malo, ya que en este sector no se trata de dejar atrás todo lo que ha sido ‘in’ durante el año, sino más bien de dar la bienvenida a las nuevas tendencias que marcarán el 2017. Si no estás muy puesto en lo que va a estar de moda en los próximos meses, no te preocupes en absoluto, ya que vamos a contártelo todo con detalle, así que pon mucha atención, así después podrás comprar todos los cosméticos que necesitas a mejor precio beneficiándote de las ofertas en cosméticos de Belleza Ideal. ¡Toma nota!

1. Pigmentarse las cejas

No, no nos hemos vuelto locos, quédate con su nombre porque en los próximos meses numerosos chicos y chicas harán uso de esta técnica de belleza para conseguir cejas más gruesas, una de las tendencias claves de este 2016. El ‘microblading’ es una técnica de pigmentación que consiste en rellenar y dar forma a las cejas mediante una pluma de metal, de forma que podamos obtener unas cejas algo más pobladas. Esta técnica llega de la mano de grandes celebrities como la famosa modelo Cara Delevingne. No es un método tan duradero como la micropigmentación, y por ello es muy barato e incluso se puede hacer de forma casera. ¿Te atreves con él?

2. Tiger Eye

Ojo de tigre o ‘tiger eye’ es uno de los estilos de cabello que triunfarán en 2017. Se trata de aplicar en algunas zonas del cabello mechas, siendo el acabado muy similar al de las mechas ‘Ombre’ o ‘Balayage’, puesto que básicamente consiste en dar sutiles destellos de color en algunos puntos, luciendo así unos mechones más claros que otros. La principal diferencia reside en que el color de estos destellos no es tan neutro como en los otros tipos de mechas, por lo que el contraste entre unas zonas del cabello y otras aumenta.

3. Striping

‘Beauty lovers’, el ‘contouring’ ha muerto. Sí queridos, atrás quedaron aquellos días en los que lucíamos el rostro como Kim Kardashian con un acabado casi perfecto habiendo moldeado previamente nuestro maquillaje para hacer desaparecer las imperfecciones que teníamos. No obstante, ello no significa que ahora tenemos que dejar de presumir de rostro cuasi perfecto, puesto que ha nacido una nueva técnica que durante el próximo año se desarrollará con fuerza, el ‘Striping’. Este método consiste en aplicar polvos bronceadores mates únicamente en la zona de las mejillas y la nariz con el objetivo de broncear nuestra piel. Sin duda será una buena alternativa de cara a la primavera y el verano, ya que podremos lucir un rostro moreno sin necesidad de haber pisado la playa aún.

Hay muchas más técnicas, productos y estilos que llegarán con el 2017, pero estos son los primeros que ya podemos confirmarte. Seguiremos estudiando e informándonos sobre lo más ‘in’ en belleza y moda para que no te falte ninguna información. ¿Cuál te gusta más?