Exfoliantes naturales que revitalizarán tu piel

Los excesos de Navidad no solo nos pasan factura en forma de ‘michelines’ y unos cuantos kilos de más, ya que en algunos casos también se pueden traducir en problemas y daños para nuestra piel. El humo, el exceso de grasa, el uso continuado de productos cosméticos, la humedad del ambiente… Todo son agentes externos que pueden dañar nuestro entorno cutáneo propiciando la aparición de arrugas y otro tipo de imperfecciones, por lo que en Navidad el cuidado diario y la limpieza rutinaria también son ineludibles. Dentro de esta rutina de limpieza hay una fase fundamental, la exfoliación, ya que con ella eliminamos células muertas y demás impurezas que pueden apagar el color de nuestra piel y por ende, le damos brillo, vida y luminosidad a la superficie cutánea, evitando además que envejezca con rapidez. Sin embargo, a la hora de exfoliar no nos sirve cualquier producto, puesto que debemos tener en cuenta una serie de componentes que este debe incluir. No te preocupes si no estás muy puesto en esto de los exfoliantes, ya que además de ofrecerte los que puedes conseguir a buen precio beneficiándote de las ofertas en exfoliantes de Belleza Ideal, también te vamos a recomendar los mejores exfoliantes naturales para tu piel. ¡Toma nota!

1. Sal de Himalaya

La sal de Himalaya es uno de los exfoliantes naturales más utilizados, ya que ofrece una exfoliación fuerte que destruye las células muertas inmediatamente gracias a que es rica en minerales. Por ello, está especialmente indicada para personas con la piel grasa y muy envejecida, ya que les permite recuperar el brillo y la luminosidad con facilidad sin proporcionar un extra de grasa. Además, también es útil para aquellas pieles que tienen cicatrices, puesto que ayuda a cicatrizar. En caso de que no tengas este tipo de sal, puedes conseguir un efecto similar con sal gruesa o marina. Solo tienes que aplicar una cucharada en la zona que deseas exfoliar y esparcirla mediante círculos suaves. Una vez la hayas esparcido, aplica agua y deja secar.

2. Arcilla verde

Otra alternativa exfoliante es la arcilla verde, especialmente para aquellas pieles secas o muy sensibles, puesto que si bien el exfoliado es eficaz, no es tan fuerte como el de la Sal de Himalaya, por lo que no dañará la piel. La arcilla verde proporciona un extra de hidratación, por lo que no es recomendable aplicarla en pieles muy grasas, ya que aumentaría la producción de sebo. No es tan eficaz como la Sal de Himalaya, ya que solo elimina las células muertas de la capa más superficial de la dermis, pero en cambio absorbe mejor las sustancias tóxicas y se puede utilizar en cualquier momento, a diferencia de la anterior que solo se podía utilizar por la tarde. Otros beneficios de la arcilla verde residen en su capacidad de depuración, regeneración y cicatrización. Su aplicación es sencilla y debes esparcirla por todo tu rostro de forma similar a una mascarilla.

3. Limón

El limón es otro buen exfoliante, puesto que tiene muchas propiedades para quitar manchas de la piel y eliminar las células muertas. Eso sí, te recomendamos que lo utilices durante las noches, ya que es muy agresivo con la piel, especialmente si le da el sol o tiene contacto con la luz. Al igual que ocurría con los exfoliantes anteriores, espárcelo sobre tu rostro con movimientos circulares y muy suavemente, ya que de lo contrario podrías causarle algún daño a tu dermis, más aún si tienes piel seca o muy sensible.

Estos son solo algunos exfoliantes naturales que te podemos recomendar. No obstante, si no eres muy de recetas caseras, no olvides que estos ingredientes también los puedes encontrar en exfoliantes cosméticos, así que búscalos en tus productos y presume de un cutis envidiable.