¿Qué es y para qué sirve el champú lila?

El mundo de la belleza renueva sus productos anualmente, ya que la ciencia, la moda y las necesidades de los consumidores evolucionan y avanzan y por ende se hacen necesarios nuevos artículos que puedan satisfacer los distintos usos que se van requiriendo. Uno de los elementos clave del cuidado estético es el cabello, ya que desde hace unos años se ha convertido en un auténtico complemento de moda ideal para completar cualquier look u ‘outfit’, no solo mediante colores imposibles o combinaciones originales y diferentes, sino también mediante cortes de cabello muy rompedores e innovadores. No obstante, ‘experimentar’ con el cabello puede ser muy peligroso y arriesgado, por lo que por ello han aparecido algunos productos revolucionarios, como los que puedes encontrar a buen precio beneficiándote de las ofertas en cosmética para el cabello de Belleza Ideal, que prometen aportar un toque diferente a tu cabello sin necesidad de dañarlo. Uno de estos extraños pero eficientes productos es el champú lila o champú morado. ¿Cómo? ¿No sabes para qué sirve? Entonces sigue leyendo porque te contamos todo sobre él. ¡Toma nota!

¿Qué es?

El champú morado o lila no es un champú normal, si bien el uso principal es el mismo, ya que se puede utilizar para lavar el cabello, este champú no se puede utilizar diariamente y está especialmente indicado para todas aquellas personas que tienen el pelo teñido, ya sea de rubio platino o con pequeños matices a causa de las conocidas mechas californianas. El producto permite mantener el color del cabello durante más tiempo y evita ese tono anaranjado o amarillo que aparece unas semanas después de aplicarse el tinte, no por una mala aplicación, porque el cabello sea intolerante al tinte o porque este haya caducado, sino porque es natural y normal. Por ello, si te encuentras en esta situación no dudes en utilizarlo, ya que matizará el color de tu cabello y neutralizará ese tono indeseable que ves cuando te miras en el espejo.

El cabello rubio hay que saber cuidarlo, ya que se destiñe con facilidad, por lo que te recomendamos el uso de este champú. Si te decantas por su utilización fíjate en su color, ya que debe ser morado oscuro para que realmente sea un champú de calidad. En el caso de que sea muy claro, probablemente se trate de una imitación, y por tanto el resultado no será el esperado.

¿Cómo funciona?

No es que este champú sea milagroso y por eso matiza el cabello, sino más bien se trata de una cuestión relacionada con la paleta de colores. Si te fijas, el morado está en el extremo opuesto del amarillo, lo que significa que si lo utilizamos nos ayudará a equilibrar la tonalidad del tono rubio. Este cosmético incluye una alta concentración de pigmento morado, de ahí que sea tan útil como otros champuses aportando además como extra esa matización.

El champú no se puede utilizar todos los días, se debe utilizar con un champú normal, alternándolo, ya que de lo contrario no servirá para matizar tu tono, sino para ir tiñéndote progresivamente de morado o peor aún, para dañar tu cabello. Por ello, lo recomendable es utilizarlo una vez por semana. Hay que dejar actuar el champú en el cabello al menos un minuto. Debes aplicarlo solo en las zonas que quieras tratar, es decir, si tienes todo el cabello teñido, en todo el cabello, y si eres más de mechas californianas, deberás utilizarlo solo en las puntas.

¿Quién lo debería utilizar?

La función principal del champú es mantener el tono de aquellos cabellos teñidos de rubio o con un tono castaño, pero no otros tonos, por lo que evidentemente, pelirrojos, teñidos de azul, y cabellos con colores de fantasía no deben utilizar este producto, ya que puede provocar justo el efecto contrario que con el cabello rubio, destiñéndolos aún más.

Se recomienda también para aquellas y aquellos que quieren decolorar su cabello para conseguir uno de los estilos más aclamados de los últimos meses, es decir, cabellos con pequeños reflejos grises e incluso blancos.

¿Ventajas y desventajas?

Las principales ventajas son que matiza el tono del cabello; mantiene el tono en cabellos teñidos de rubio; aporta brillo; es libre de sulfato; reduce la sequedad de los cabellos húmedos; no tiene ni parábenos ni cloruro de sodio, y sirve para decolorar el cabello o para aportar luminosidad a las canas.

En cuanto a desventajas, el precio es algo elevado y el aroma es muy diferente a de los champuses tradicionales.

Ahora que lo conoces, ¿te animas a utilizarlo? Con él no tendrás que ir tan seguido a la peluquería a mantener el tono de tu cabello. ¡Pruébalo!