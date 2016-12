4 trucos para aprovechar al máximo tu máscara de pestañas

El mundo de la cosmética es un mundo totalmente aparte, no solo por las múltiples técnicas que existen, sino también por la gran variedad de productos disponibles en el mercado para conseguir todo tipo de fines, ya sea resaltar algunas facciones del rostro o directamente cubrirlas y ocultarlas como si nunca hubieran existido. Muchos de estos artículos no son precisamente baratos y además se suelen gastar con facilidad, por lo que a largo plazo significan un alto desembolso para nuestro bolsillo que conlleva a decantarse por las marcas blancas o por productos muy baratos que en cambio en la mayoría de las ocasiones dañan nuestra piel. Si bien esto no significa que debamos optar siempre por la opción más cara, sí por la de mayor calidad, y sobre todo, sí por la de hacer un buen uso del producto que compramos. Precisamente uno de estos productos caros pero eficientes que desaparece con gran facilidad de casa es la máscara de pestañas, ya que si eres una auténtica fan del ‘eyeliner’ sabrás de sobra que utilizar a diario este producto significa tener que comprarlo con mucha asiduidad. Sin embargo, no te preocupes, ya que si sufres este ‘beauty drama’ con frecuencia, a continuación te vamos a explicar cuatro trucos para aprovechar al máximo tu máscara de pestañas. Eso sí, si se te ha acabado no dudes en conseguir otra con rebajas exclusivas beneficiándote de las ofertas en máscaras de pestañas de Belleza Ideal. ¡Toma nota!

1. No le eches agua

Seguro que al leer el título del artículo has pensado que uno de los trucos era echarle agua al bote que alberga la máscara de pestañas, pues no, ya que te vamos a recomendar todo lo contrario. Sabemos que en el caso de champús y geles, si añades un poco de agua sí puedes aprovechar al máximo el producto, pero en el caso de las máscaras de pestañas no es así. Si crees que tu máscara está ‘off’, te recomendamos que cierres el frasco y lo calientes unos segundos al baño maría. Una vez le hayas aplicado un poco de calor, coge una cucharada de aceite para bebés y viértela en el interior del frasco. Te aseguramos que en unos minutos la sustancia que queda pegada a las paredes del bote se habrá ablandado, pudiendo así disfrutar de un poquito más de tu rímel.

2. Ábrela si la vas a usar

Muchas veces compramos una máscara de pestañas para el uso exclusivo de un día y ya no volvemos a utilizarla hasta que han pasado meses, un grave error. Es una medida de ahorro equivocada básicamente porque la gran mayoría de cosméticos, incluidas las máscaras de pestañas, contienen químicos preservantes que se encargan de mantener el producto en condiciones óptimas, por lo que si abres el producto y lo vuelves a cerrar para no utilizarlo en los siguientes tres meses, tu máscara de pestañas habrá cumplido su ciclo de vida útil, ya que pasados tres meses la sustancia se corrompe e incluso comienza a llenarse de bacterias. Por ello, si quieres ahorrar, úsala durante tres meses continuamente. Renovarla cada tres meses es prácticamente obligatorio.

3. No es un soplador de burbujas

Algunas chicas utilizan la máscara de pestañas como si se tratara de un soplador de burbujas, es decir, para conseguir cubrir todo el aplicador de la sustancia, lo meten y sacan en línea recta varias veces. Esta actuación supone un claro error, puesto que a la vez que introduces el cepillo estás dejando pasar aire, con todo lo que ello conlleva, entre otras cosas, sequedad y echar a perder el producto por la aparición de bacterias. La forma correcta para impregnar el cepillo es girar poco a poco el aplicador mientras se encuentra en el interior, llevarlo hasta el fondo, sacarlo e inmediatamente cerrar bien el envase. Solo así tu máscara de pestañas llegará con vida a los tres meses.

4. Aplica desde la raíz a las puntas

Lo ideal para ahorrar con la utilización del producto es aplicarlo primero desde la raíz hasta las puntas, y después solamente en las puntas, ya que así no será necesario impregnar el cepillo con una gran cantidad de sustancia.