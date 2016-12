3 complementos de moda que puedes regalar esta Navidad

La Navidad está pisándonos los talones, pero seguro que son muchos aún los que no han comprado los regalos para sus seres queridos, bien porque no saben qué elegir o porque directamente no han tenido tiempo suficiente para ir a hacer las compras. En España es cultura eso de dejarlo todo para el último momento y por tanto estos días previos los diversos comercios esparcidos por las distintas ciudades que componen el país se llenan de compradores en busca del ansiado regalo que necesitan. Si estás un poco perdido y no sabes qué regalar estas navidades, la moda siempre suele ser un acierto, ya que todos necesitamos vestirnos, por lo que nunca está de más regalar una camisa, un vestido, unas zapatillas o por qué no, algún que otro complemento en sintonía con las últimas tendencias, sobre todo si a esa otra persona le apasiona ir a la última. No te preocupes si la moda no es uno de tus puntos fuertes, ya que a continuación vamos a contarte cuáles son los mejores accesorios y complementos para regalar esta Navidad. ¿Tienes para apuntar?

1. Gafas de sol

Aunque te parezca una locura, ya que sol precisamente no es lo que hay actualmente en nuestras vidas, las gafas de sol son un buen regalo estas Navidades, puesto que es en esta época del año en la que puedes encontrar cualquier modelo a buen precio y con increíbles descuentos. Graduadas, sin graduar, montura Wayfarer, ovaladas, montura de aviador… Son infinitas las posibilidades en cuanto a este complemento, por lo que escoge el modelo que creas que se adecúa más a la otra persona. Normalmente en verano muchas personas optan por lucir gafas de sol ‘low cost’, algo terrible para la salud de nuestros ojos, puesto que suelen dañarlos al no estar homologadas ni incluir todos los filtros solares necesarios. Por ello, esta Navidad no lo dudes y regala unas gafas de sol graduadas, ya que prácticamente te saldrán al precio de las ‘low cost’ en verano. No lo dudes y benefíciate de los cupones de descuentos en gafas de sol de Descuentos Ideal.

2. Relojes inteligentes

Probablemente estarás pensando que regalar un reloj es algo muy típico, pero no lo será tanto si se trata de un reloj inteligente, o lo que es lo mismo, un Smartwatch. Los Smartwatch son los nuevos relojes estrella del mercado, ya que no solo sirven para indicarte la hora en cada momento, sino que también funcionan de forma similar a un Smartphone, permitiéndote desde recibir todas tus notificaciones del dispositivo móvil en él hasta incluso en los más caros poder responder llamadas. Es un regalo perfecto para los amantes de la moda, pero también para los apasionados de la tecnología. Un regalo dos por uno que sin duda encantará al que lo reciba por su utilidad y por su innegable estilo moderno.

3. Bolsos

El último complemento de moda que logra clasificarse en nuestro ranking son los bolsos, ya que también serán la opción elegida por muchos y muchas para regalar estas navidades. Existe una gran variedad de modelos en el mercado, desde más amplios hasta más pequeños, con colores llamativos o con colores neutros, con motivos decorativos como tachuelas o muy minimalistas, ¡tú decides! El próximo año que está a punto de llegar a nuestras vidas serán especialmente tendencia las bandoleras, por su comodidad y agilidad, pudiéndolas llevar a cualquier parte; los bolsos tipo ‘shopping’ con numerosos detalles y texturas, desde piel de reptil hasta flecos, y finalmente, las mochilas, ya que son ideales para ir al trabajo llevando todo lo que necesitamos sin perder un ápice de estilo, especialmente si te haces con una de lona.

¿Y?, ¿has encontrado tu regalo perfecto? Esperamos que sí y que por fin puedas disfrutar con tranquilidad de las navidades sin pensar qué vas a regalar.