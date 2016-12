3 tipos de máquinas de coser que puedes regalar esta Navidad

Ya estamos en Navidad, en unos cuantos días nos reuniremos con la familia y con amigos para celebrar Nochebuena y al día siguiente, los seguidores de Papa Noel esperarán con ansias el momento de poder abrir por fin sus regalos para este año. Pese a la inminente celebración de la festividad, son muchos aún los que no han comprado los regalos que van a dar a sus seres queridos en estas fechas, bien porque no saben aún qué van a regalarles o simplemente porque no han tenido tiempo suficiente para hacerlo.

La realidad es que cuanto antes los compres, mejor, puesto que las semanas previas al desarrollo de estas fiestas, numerosos comercios ofrecen descuentos exclusivos para adquirir una gran variedad de productos, entre los que puede estar ese regalo que tanto buscas. Si lo que te frena no es el tiempo sino más bien la creatividad, un buen consejo para elegir un regalo para alguien es tener en cuenta sus aficiones y en función de ello regalarle algo que de verdad le sea útil con respecto a este ‘hobbie’. ¿Le gusta el cine?, ¿el deporte?, ¿viajar?, ¿coser? ¿Cómo? ¿Hemos dado en el clavo? Si una de las aficiones de esa persona es coser, ¿qué mejor que regalarle una máquina de coser? No importa si no estás muy puesto en el tema, ya que a continuación vamos a contarte cuáles son las mejores máquinas de coser, así como también te vamos a ofrecer la oportunidad de beneficiarte de los cupones de descuentos en máquinas de coser de Descuentos Ideal para darle un respiro a tu bolsillo. ¡Toma nota!

1. Puntada recta

Son máquinas de coser muy simples, ya que únicamente puede coser con 1, 2 o 3 agujas, realizando una costura muy cerrada. Algunas veces también se le denomina máquina de pespunte y puede darse el caso de que no ofrezca posibilidad de coser con una aguja, sino siempre con 2 o 3 agujas. Es un modelo recomendado para todos aquellos principiantes, ya que es ideal por su manejo fácil e intuitivo, sin que ello limite las posibilidades de lograr pequeños pero óptimos resultados.

2. Cerradora

Las máquinas de coser cerradoras suelen estar indicadas para usuarios con un cierto dominio de la técnica, así como también del trabajo con otras máquinas. Con este aparato como su propio nombre indica, se pueden realizar cerraduras de mangas de camisas, agujeros o roturas de pantalones de deporte elásticos, y también en general cualquier cierre en una prenda mediante una puntada francesa con una puntada de cadeneta.

3. Remalladora

También conocida como máquina ‘overlock’ es uno de los modelos más populares debido a su facilidad de uso y al increíble resultado que proporciona. Normalmente se utilizan para evitar que las costuras se deshilachen, ya que las puntadas de sobrehilado se realizan sobre las costuras, no sobre otra zona de la prenda o tejido. Dentro de ellas puedes distinguir las livianas, las estándar y las pesadas. Te recomendamos que en caso de que esa persona sea principiante te decantes por las livianas.

En general, estas son las principales máquinas de coser que recomendamos para personas que acaban de empezar con este hobbie o profesión. No obstante, en el mercado dispones de una gran variedad de máquinas de coser, no solo domésticas como las que te hemos mencionado, sino también industriales y semi-industriales, así que elige el que mejor se adecúe a las necesidades y práctica de esa persona.