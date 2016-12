Alimentos que debes evitar para tu piel esta Navidad

“Navidad, Navidad, dulce Navidad”. Sí, ha llegado la época del año más esperada por muchos, pero también más odiada por otros cuantos. Ya no solo por aquello de que en el trabajo te ponen villancicos 24 horas a la semana, sino más bien porque aunque todo parece muy bonito y perfecto en este mes, cuando llega enero, es difícil subir la conocida cuesta, y no solo por todo lo que hemos gastado, no, tampoco por los kilitos de más que hemos ganado, sino en general porque las fiestas nos pasan factura de múltiples formas y nuestro rostro no es ajeno. Hay cierta tendencia a pensar que en Navidad nuestro cuerpo y nuestra piel es inmune a los excesos, pero no queridos, es un error tan grande como un templo, ya que precisamente es justo al contrario, tanto la dermis como en general cada poro de nuestro cuerpo, lo notan más. Puedes pensar que limpiando y cuidando nuestra piel a diario podemos evitar el problema, si bien no es una mala alternativa, la clave ante todo es controlar los alimentos que consumes, ya que hay algunos ingredientes típicos de la Navidad con los que nos excedemos y que se traducen en daños para nuestra piel. ¿Quieres conocerlos? Sigue leyendo porque te lo contamos todo y después no olvides hacerte con una buena crema hidratante con las ofertas en cremas hidratantes de Belleza Ideal, ya que junto a una buena alimentación es vital una óptima hidratación. ¡Toma nota y luce una piel luminosa y joven incluso en Navidad!

1. Azúcar

Somos conscientes de que será difícil, básicamente porque la mayoría de dulces navideños incluyen azúcar, pero controla el consumo de mantecados, rosquillas, mazapanes y todo aquello que lleve azúcar. Sí, incluido el roscón de reyes. Si no le pones un stop al consumo de azúcar, tu piel perderá su brillo natural, las arrugas aparecerán más pronto, y la producción de colágeno descenderá, por lo que la flacidez aparecerá con mayor facilidad. Una alternativa es decantarte por los dulces con sacarina, no estarán igual de sabrosos, pero no se puede tener todo en esta vida. Además, el exceso de azúcar también aumenta el riesgo de experimentar acné en el rostro, ya que aumenta la segregación de sebo. ¡Tú decides!

2. Sal

Con la sal pasa prácticamente igual que con el azúcar, más vale no excederse a lamentar después las consecuencias. Con unas patatas a lo pobre con exceso de sal más un poco de pollo y unas gambas al pil pil, ¿sabes la cantidad de daños que le estás causando a tu piel? Probablemente no te hagas una idea, pero son muchos. Tampoco son recomendables esas galletitas saladas que ponen como aperitivo o para untar el pan, error. El principal efecto de un exceso de sal para tu piel es directamente la pérdida de elasticidad, ya que se pierde la humedad de las células de la dermis.

3. Refrescos

Mantener un nivel equilibrado de glucosa en sangre es fundamental para tener una piel perfecta, por lo que tampoco es recomendable excederse consumiendo refrescos ricos en azúcar, edulcorantes artificiales y cafeína. Al igual que ocurría con los dulces, un consumo excesivo de refrescos azucarados puede conducir a la aparición de acné y al desarrollo de arrugas con mayor facilidad. Tampoco es bueno excederse en el consumo de alcohol, puesto que deshidrata la piel, favorece la aparición de arrugas y hace más visible el acné.

Estos son algunos de los alimentos y bebidas con los que no debes excederte estas fiestas. Recuerda, no excederte no significa no tomarlos, en este periodo podemos permitirnos algún que otro ‘desliz’ en nuestra dieta, pero sin pasarnos. Como consejo final, siempre que te apetezca comer uno de estos dulces o bebidas hazlo por la mañana, así podrás quemar las calorías a lo largo del día y sus efectos no se notarán con tanta intensidad en tu rostro.