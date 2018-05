Los 3 consejos del juez Calatayud contra el acoso escolar para colegios, padres e hijos BLOG «Las buenas personas están del lado de las víctimas y no de los verdugos», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Viernes, 4 mayo 2018, 01:34

Buenas, soy Emilio Calatayud. En el día contra el acoso escolar, y basándonos en nuestra experiencia, tenemos que repetir los consejos de siempre: los colegios que no no lo tapen; los padres que tengan claro que sus hijos pueden ser víctimas, pero también agresores, así que estad atentos; y los niños, que no le rían las gracias a los matones. Las buenas personas están del lado de las víctimas y no de los verdugos.

Puede leer el artículo completo en el blog del juez Calatayud.