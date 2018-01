"Consejo para los políticos que hacen la ley de Educación: pisen la tierra. Visiten los ‘coles’ de sus barrios" BLOG "Si lo hacen, seguro que les sale una Ley de Educación realista, no partidista y, lo más importante, duradera y para todos" JUEZ CALATAYUD Miércoles, 17 enero 2018, 08:53

En el último post de su blog en Ideal, el juez Emilio Calatayud hace un llamamiento a toda la clase política que se encuentra negociando un pacto educativo en España.

"Después de 40 años de espera, que se dice pronto, los políticos, los nuevos y los viejos, van a sentarse otra vez en una mesa para tratar de elaborar una nueva ley de Educación que dure una generación, porque las que hemos tenido hasta ahora han durado lo que el gobierno que las hizo y eso no puede ser.

Ya tienen un guión de lo que van hablar -menos da una piedra- y se han dado hasta mayo para tratar de llegar a un acuerdo. Yo me voy a permitir darles un consejo: visiten los colegios de sus barrios, de sus pueblos y sus ciudades, y hablen con los profesores y los alumnos, y asistan a todas las clases que puedan. Pero vayan ustedes a los colegios, no que los colegios vengan a ustedes. Pisen la tierra. Si lo hacen, seguro que les sale una Ley de Educación realista, no partidista y, lo más importante, duradera y para todos.

Además, continúa abierta la invitación para que vengan a ver juicios de menores y constaten que sigue habiendo adolescentes que no saben ni leer ni escribir. Pero, bueno, si llevamos esperando cuarenta años, podemos esperar hasta mayo… O no."