El consejo para afrontar el berrinche de un niño se convierte en viral El actor Justin Baldoni publicó una imagen en su perfil de Facebook que se ha convertido en un fenómeno viral por su mensaje IDEAL.ES Jueves, 29 junio 2017, 03:34

Una imagen vale más que mil palabras. Muestra de ello es la fotografía que ha trascendido de un padre reaccionando ante un berrinche de su hija pequeña en un lugar público. Esas situaciones comprometidas para los mayores, pero de quienes dependen de que el momento no se vaya de las manos. El protagonista es el actor estadounidense Justin Baldoni, padre de una niña de dos años de nombre Maiya. La pequeña aparece en el suelo en pleno supermercado. También se encuentra presenciando la escena el padre del actor.

El relato de Justin es lo que ha convertido el mensaje en viral. “Esta es una de mis fotografías favoritas. Dos hombres, de pie juntos en silencio, para siempre unidos por un amor incondicional entre ambos y esta alma nueva, cruda y pura, por la que iríamos hasta el fin del mundo. Sólo puedo imaginar cuántos momentos así protagonicé yo con su edad. Mi padre me enseñó a estar cómodo en situaciones incómodas”, publicó en su perfil en Facebook.

Además, continuó con su misiva recordando la inexistencia de “padres perfectos”, pero transmite un consejo fundamental: “No ejercer mi paternidad basándome en lo que piensen los demás”. Y es que Justin se muestra consciente de que su hija, como el resto de niños, están todavía aprendiendo y procesando toda la información recibida.

“Trato de recordarme de asegurar que mi hija sepa que está bien que ella sienta profundamente. No me da vergüenza cuando tiene una rabieta en un supermercado o grita en un avión, soy su padre, no el de ustedes. No nos avergoncemos de nuestros hijos. Debemos ser más amables y pacientes con nosotros mismos también. Si expresáramos y sacáramos todo lo que sentimos, y nos permitiéramos a nosotros tener berrinches y llorar cuando sentimos la necesidad de hacerlo, quizá podríamos también permitirnos sentir más alegría y felicidad. Eso es algo que falta en este mundo”, sentencia.