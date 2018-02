"No lo conseguí con ninguna dieta milagro": así perdió 64,5 kilos Buscando en las redes dio con la solución definitiva para su problema IDEAL.ES Martes, 6 febrero 2018, 11:11

Suele ocurrir que cuando las personas pasan por algún proceso relacionado con su salud, la tendencia actual es visitar internet para informarse. Aunque es algo ampliamente desaconsejado por los médicos si no lo acompañamos de un control facultativo, a Jessica Adkins las redes sociales le han ayudado mucho.

La mujer ha logrado perder 65 kilos gracias a una comunidad de usuarios con sobrepeso que lucha por ganar en salud. Buscando en las redes dio con la solución definitiva para su problema: una operación de reducción de estómago. La misma, conocida como manga gástrica, le ayudó a perder sus 130 kilos de peso.

Pero la operación no fue lo único. Su fuerza de voluntad para llevar una vida más sana y el hecho de contar sus progresos, positivos y negativos, a través de Instagram y YouTube, elevaron sus esfuerzos hasta aumentar considerablemente su pérdida de kilos. "Esta transformación no es solo cambiar tu cuerpo. Es una gran lucha mental" explica Adkins.

No en vano, sabe lo duro que puede llegar a ser llevar una vida completamente nueva para alcanzar su objetivo de peso. Actualmente está en unos 65 kilos aunque pretende perder otros cuatro más. Pero lo hará sobre todo a base de entrenamiento y vida saludable: "Todo lo que necesitas es un par de zapatillas, no tienes ni que pagar el gimnasio si no quieres, así que no hay excusa".