¿Conoces tu vulva? (II)

Las vulvas son como sus propias dueñas, las mujeres: todas tienen elementos en común, pero a la vez son diferentes. Como vimos en el capítulo anterior de '¿Conoces tu vulva?', la vulva está formada por el Monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo vaginal, el himen y los conductos de las glándulas de Bartholino. Pero ninguna es igual. Las hay más rosadas, más oscuras, con más o menos pelo, rugosas. El clítoris puede ser pequeño, grande o incluso sobresalir; los labios mayores tienen distinto grosor y color, y los menores pueden ser uno más largo que el otro, estar más escondidos, menos pronunciados y los hay con forma de mariposa.

El autoconocimiento de esta zona es fundamental para saber si tu vulva es de tal o cual forma y no confundir una parte normal de la anatomía íntima con una anomalía. Recuerda que hasta un 50% de las mujeres no conoce sus partes íntimas ni como funcionan y hasta el 80% de las que están en edad reproductiva no sabe qué partes de su cuerpo participan en la respuesta sexual. A pesar de ese porcentaje de desconocimiento, en opinión de Magdalena Lechuga Villena, médico especialista en Ginecología y Obstetricia en la Clínica Sanabria de Granada, “hay un moderado grado de satisfacción de las mujeres con su anatomía íntima”.

Moderado o no, la experiencia clínica deja claro que no todas las féminas están contentas con su vulva dado el aumento de la necesidad de hacerse una cirugía vulvar para resolver problemas funcionales o estéticos de los genitales femeninos: labioplastia, rejuvenecimiento vaginal, lipoescultura del área genital o himenoplastia.

