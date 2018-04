¿Conoces tu vulva? (I)

Dos médicos reúnen a un grupo de mujeres en una sala para comprobar lo que saben sobre su anatomía íntima. La primera reacción a las preguntas "¿conoces tu vulva?", "¿has visto y tocado tus genitales?", "¿cómo son?", "¿te gustan?" hace que las protagonistas se miren entre sí con una risa contenida. Por no hablar de la gran expectación que crea en ellas ver las imágenes de otras vulvas. Esto sucedió en uno de los capítulos del programa ‘Cuerpos embarazosos’ que echaban en el extinto canal Xplora. Y no es de extrañar, hasta un 50% de las mujeres no conoce sus partes íntimas ni cómo funcionan y hasta el 80% de las que están en edad reproductiva no sabe qué partes de su cuerpo participan en la respuesta sexual. "Sorprende en consulta que las pacientes se autoexploren y piensen que están tocando anomalías que no son más que partes normales de su propia anatomía", asegura Magdalena Lechuga Villena, médico especialista en Ginecología y Obstetricia en la Clínica Sanabria de Granada.

Todavía hay bastantes mujeres que dudan del significado de la palabra vulva, otras tantas no se han atrevido a tocar ni a mirar ese órgano por miedo o vergüenza, y demasiadas no se sienten a gusto con la suya. De hecho, muchos hombres han contemplado más vulvas que cualquier dueña de una, a no ser que sea lesbiana, ginecóloga o matrona.

Te propongo este pequeño juego para comprobar tu conocimiento de tus partes bajas. Los hombres también pueden participar, de todo se aprende. En los espacios en blanco, ¿dónde colocarías los términos: clítoris, capuchón del clítoris, labios menores, labios mayores, ano, vagina, apertura de la uretra y Monte de Venus?

